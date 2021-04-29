Fatih Erbakan'dan 'tam kapanma' çağrısı!

17 Mayıs Pazartesi 05:00'a kadar sürecek 17 günlük tam kapanma bu akşam saat 17:00'da başlayacak. Tam kapanmaya ilişkin yazılı bir açıklamada bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, esnafın sorunlarına dikkat çekti.

'Hükümetin 'tam kapanma' kararına karşı değiliz ama...'

"Türkiye, Pandemi ile mücadelede giderek daha iyi bir konuma geleceğine, tam tersine daha kötü bir noktaya geldi." diyen Dr. Erbakan, "Ülkemiz son günlerde, 100 bin kişide görülen vaka ve ölüm sayısı bakımından dünyada en kötü durumdaki birkaç ülkeden bir tanesi durumunda. Bu tablo karşısında hükümet bugünden itibaren başlamak üzere, yaklaşık 17 günlük bir 'tam kapanma' ilan etti. Hükümet’in bu kararına karşı değiliz, sağlığımız için bilim ışığında gerekli tüm tedbirler elbette ki alınmalıdır. Ancak; bu tam kapanma şimdiye kadar çoktan alınmalıydı." ifadelerini kullandı.

Esnafa acil destek çağrısında bulundu

Erbakan salgından olumsuz etkilenen küçük esnafın bu kapanma ile birlikte daha da zor duruma düşeceğini belirterek hükümete bu konuda acil önlem alınması çağrısı yaptı: "Peki, 17 günlük tam kapanma ilan ettiniz de, bu kapanma için destek paketi nerede? Herhangi bir yeni destek yok, esnafın hali ne olacak? Kira ödemeleri, çekler, kredi taksitleri ne olacak? Günlük yevmiyeyle geçinenler ne olacak? Maalesef onlara soğan-patates, maske ve kolonya kaldı!.. Sağlığımız için tam kapanma yapalım ama ekonomik tedbirlerimizi de acilen alalım, esnafımızı, vatandaşımızı, çiftçimizi güçlü ekonomik destek paketleri ile destekleyerek bu kapanmayı yapalım!"

'Küçük esnaflar kapalı, 3 harfli zincir marketler açık!'

Kırtasiye, elbise, ayakkabı gibi ürünler de satan büyük marketlerin açık olmasının, bu ürünleri satan küçük esnafa haksızlık olduğunu belirten Erbakan, sözlerine şöyle devam etti:

"Diğer taraftan 3 harfli market zincirlerine kapatma var mı? Hayır yok… Neden yok? Çünkü bunlar market statüsünde, gıda ürünü satıyorlar. İyi de bu zincir marketler gıdayla birlikte, gıdadan başka her şeyi de satıyorlar. Kırtasiyeler, oyuncakçılar, ayakkabıcılar, konfeksiyon mağazaları kapalı, ama bütün bu ürünleri satan 3 harfli zincir marketleri açık. Bu küçük esnafa yapılan büyük bir haksızlık ve adaletsizliktir!"

'Yerli aşımız neden gecikti?'

"Şimdiye kadar yerli aşımızı neden üretemedik?" diye soran Erbakan, "Kazakistan dahi QazVac adlı yerli aşısını üretti, biz de daha yerli aşı yok. 1928’de kurulan ve asıl amacı salgınlarla, enfeksiyon hastalıklarıyla mücadele etmek olan ve daha 1940’lı yıllarda yurtdışına Tifüs aşısı ihraç eden Hıfzıssıhha Enstitüsü’nü Bakanlar Kurulu kararı ile 2004 yılında kapatan bir anlayış iktidarda olursa, elbette ki yerli aşı üretemeyiz. 19 senelik iktidarları boyunca faize tam 530 milyar dolar verirken, TÜBİTAK’a sadece 14 milyar dolar kaynak ayrılırsa, elbette ki yerli aşı üretemeyiz. 19 sene boyunca üretime, AR-GE’ye, sanayi ve teknolojiye kaynak ayırmayan, kaynakları betona, çimentoya ve imtiyazlılara aktaran bir iktidar olursa, elbette ki yerli aşı üretemeyiz." dedi.