Fatih Erbakan'dan sürpriz ittifak mesajı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Tv100'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmeler yapıp ittifak ile ilgili soruya yanıt verdi.

'İttifakta olmayız diye keskin duruşumuz yok'

İttifak sinyali veren Erbakan, ''Şu anda içince bulunduğumuz durumda kendi başımıza seçimlere girip, adayımızı çıkaracağız. Siyasette 24 saat uzun bir zaman eğer prensiplerde anlaşabilirsek, bir ittifakta olmayız diye kesin bir çizgimiz yok. Şu an bir ittifakta anlaştığımız ve uzlaştığımız henüz yok.'' ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı'na kapıyı kapattı

'Kılıçdaroğlu size gelirse ne dersiniz?' sorusuna Erbakan, ''Bu noktada ideolojik olarak ciddi ayrıştığımız hususlar olması sebebiyle böyle bir birlikteliğin olma ihtimalini çok düşük görüyoruz. Bunlar görüşülür, istişare edilir ama bizim çizgimiz ortada.''dedi.