Fatih Erbakan'dan 'Suriyeli' çıkışı!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Habertürk TV canlı yayınında konuştu.

Ülkemizdeki göçmen vatandaşlara ilişkin değerlendirmede bulunan Erbakan, "ABD-İsrail terör devletini engellemek için Suriyelilerin gönderilmesi şart." dedi.

'Önemli olan nokta can güvenliğinin temin edilmesidir'

"Bir an evvel derken sabahtan akşama, bugünden yarına otobüsler gönderelim demiyoruz." ifadesini kullanan Erbakan, şunları söyledi:

Bu konuda iktidarın Suriye yönetimi ile bir an önce masaya oturması lazım ve mültecilerin dönüşü için oradaki şartların uygun hale getirilmesi lazım. İran yönetimi de aracı olmaya hazır. Bunun artık başka çaresi yok.

Burada tabii önemli olan nokta can güvenliğinin temin edilmesidir. Esad’ın dönmeleri ile ilgili olumlu çağrıları var. İnatlaşmayı bırakıp ekonomik ve sosyal açıdan mültecilerin dönüşü ilgili bir an evvel bir plan program oluşturulmalıdır. Hep şunu söylüyoruz, "Bülbülü altın kafese koymuşlar illa vatanım demiş". Ben çoğunluğun da dönmek istediğini düşünüyorum.