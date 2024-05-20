Fatih Erbakan'dan Reisi için taziye mesajı!
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, İran Cumhurbaşkanı Reisi için taziye mesajı yayınladı.
Erbakan sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:
Geçirdikleri helikopter kazası sonucu hayatlarını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Sn. İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Sn. Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki heyete Allah’tan rahmet diliyor, ailelerine ve tüm İran halkına taziyelerimi iletiyorum.
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