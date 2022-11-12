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Gündem Fatih Erbakan'dan o kanala sert tepki: Herkesi çıkarıyorlar ama Yeniden Refah’a kapalılar
Gündem

Fatih Erbakan'dan o kanala sert tepki: Herkesi çıkarıyorlar ama Yeniden Refah’a kapalılar

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, FETÖ firarisi Hakan Şükür’ün TV 5’e çıkarılmasına tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-12 16:33:00 -
Fatih Erbakan'dan o kanala sert tepki: Herkesi çıkarıyorlar ama Yeniden Refah’a kapalılar

Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan, FETÖ firarisi Hakan Şükür’ün TV 5’e çıkarılmasına sert tepki gösterek, "TV5 ekranları Canan Kaftancıoğlu’na açık, CHP’lilere açık, HDP’lilere açık, Fetöcülere açık bir tek Yeniden Refah Partisi’ne kapalı" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, 6 Kasım’da 65 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdikleri partisinin 2. Olağan Büyük Kongresi sonrası ilk kez çıktığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu.

Erbakan yaptığı açıklamada, "TV5 ekranları Canan Kaftancıoğlu’na açık, CHP’lilere açık, HDP’lilere açık, Fetöcülere açık bir tek Yeniden Refah Partisi’ne kapalı. Bunu izleyicilerinin, kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Milli Görüş’ün desteğiyle kurulmuş bir kanal ama şu an bu çizgiden çok uzak. Diyecek bir şey yok, hepimizin katkısı var kurulmasında ama geldikleri noktada tasvip etmiyoruz" dedi.

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