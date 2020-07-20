Fatih Erbakan'dan 'Kıbrıs' mesajı: 2 devletli çözüm dışında hiçbir çözüm kabul edilemez!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklamada bulundu.

Erbakan Hocamız, Kıbrıs Barış Harekatı'nın başlatılması talimatını Orgeneral Semih Sancar'a verdi.



Erbakan şunları kaydetti:

"Kıbrıs’ta Enosis planı dâhilinde EOKA örgütü ve daha sonra devlet dışı aktörlerin başlattıkları anarşi, katliamlar ve Kıbrıs’taki Türk varlığını inkâra yönelik adımlar adadaki soydaşlarımızın güvenliğini derinden etkilemeye başlamıştı. Nihayetinde EOKA-B lideri Nikos Sampson’ın, 15 Temmuz 1974’te Rum Milli Muhafız Güçleri ile darbe yaparak Kıbrıs’ta bir ‘Helen Cumhuriyeti’ ilan etmesi ve Kıbrıs Türkleri’ne karşı katliam başlatması üzerine, Başbakan Ecevit İngiltere’de iken Başbakan Yardımcısı ve Başbakan Vekili Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamız, hiçbir tereddüt göstermeden Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlük haklarını kullanarak Kıbrıs Barış Harekâtı’nın başlatılması için Orgeneral Semih Sancar’a talimat verdi."

Kıbrıs Barış Harekatı ABD'ye rağmen yapıldı

Adadaki Rumlar’ın saldırı ve katliamlarına maruz kalan Kıbrıs Türkleri'nin bu harekat sayesinde tam 46 senedir huzur ve güven içerisinde yaşamlarını sürdürdüklerini belirten Erbakan, "Kıbrıs Barış Harekatı ABD’den izin alınarak değil, ‘ABD’ye rağmen’ yapılan bir harekat olması bakımından da büyük önem taşımaktadır." ifadesinde bulundu.



Erbakan, Kıbrıs’ta sözde çözüm amaçlı olarak ortaya konulmaya çalışılan Annan Planı ve diğer bütün planların Kıbrıs’ta çözüm yerine çözümsüzlük ve tek taraflı taviz politikalarına dayalı olduğu bilinen bir gerçektir.

Kıbrıs'ın yeni Girit olmaması için…

Erbakan, kalıcı çözüm için Batı'nın dayatmacı ve tavize yönelik politikalarına boyun eğilmemesi gerektiğini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

" Kıbrıs sorunu 20 Temmuz 1974 tarihinde ‘Kıbrıs Barış Harekatı’ ile çözüme kavuşturulmuş olup, bundan böyle Kıbrıs’ın sürekli olarak bir sorun olarak gündeme getirilmesi ve tavizlerle çözüm arayışına gidilmesinin hiçbir sonuç vermeyeceği gün gibi ortadadır. Son olarak ABD’nin, Rum Tarafını ‘Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim (IMET)’ programına dâhil etmesi ve KKTC’ni yok sayması da Kıbrıs konusundaki gerçek politikalarını yansıtan çok sayıda örnekten bir tanesidir. Kıbrıs’ın yeni bir Girit olmaması için, Kıbrıs Türkü’nün egemenlik haklarının ve milli kimliğinin güvenceye alınması için, Batı’nın, Yunanistan’ın ve GKRY’nin yeniden 1963 şartlarına geri dönülmesini öngören dayatmacı ve tavize yönelik plan ve isteklerine AB hayali uğruna boyun eğmekten özenle kaçınılması gerekmektedir."

Kıbrıs'ta iki devletli çözüm dışında hiçbir çözümü kabul etmiyoruz

Yeniden Refah Partisi olarak, Kıbrıs’ta iki devletli çözüm dışında hiçbir çözümün mümkün olamayacağını bir kez daha vurguluyoruz. diyen Erbakan, "Sonuç olarak şunu da özellikle ifade etmemiz gereklidir; Kıbrıs Türkü’nün can güvenliği, KKTC’nin egemenliği ve tam bağımsızlığı Yeniden Refah Partimiz’in dış politikasının en temel unsurlarından bir tanesidir. Bu vesileyle, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 46. yıldönümünü en içten duygularla kutluyoruz, harekat öncesi Rum saldırılarında ve harekatta şehit düşen tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz ve tüm KKTC halkına huzur ve barış temenni ediyoruz."