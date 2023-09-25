Fatih Erbakan'dan ittifak mesajı!
Anadolu Buluşmaları kapsamında ziyaret ettiği Malatya'da konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ittifak açıklamasında bulundu.
Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan, Anadolu Buluşmaları kapsamında Malatya'yı ziyaret etti.
Erbakan gazetecilerin bulunduğu konteynerde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
2024 yerel seçimine değinen Erbakan, "Şu andaki hazırlığımız, tüm il ve ilçelerde, beldelerde Yeniden Refah Partimizin kendi adayları ile seçime gitmesi yönünde." dedi.
Erbakan Malatya'daki basın toplantısının ardından depremzedeleri ziyaret ederek sorunlarını da dinledi.