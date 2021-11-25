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Gündem Fatih Erbakan'dan ittifak açıklaması
Gündem

Fatih Erbakan'dan ittifak açıklaması

Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan, "Türkiye’de 24 saat bile uzun bir zaman. Onun için de kesinlikle ittifak yapmayacağız bu bizim kırmızı çizgimiz şu anda doğru olmaz. Dereyi görmeden paçaları sıvamak gibi olur." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 17:47:00 -
Fatih Erbakan'dan ittifak açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ittifak konusunda aceleci olmadıklarını söyleyerek, sağ partilerden oluşan 3'üncü bir ittifak kurulursa destek verebileceklerini belirtti.

İttifak konusunda aceleci olmadıklarını seçmenin kendilerini her iki ittifaka da yakıştıramadığını söyleyen Erbakan, şunları söyledi:

“Sağ partilerden oluşan 3’üncü bir ittifaka destek verebiliriz. Herhalde millet, seçmen bizi hiçbir ittifaka yakıştıramıyor. Öyle olunca biz de kendimiz sanki girsek daha avantajlı, etkili olacak gibi düşünüyoruz. Gerçi tabi her siyasi partinin gönlünde yatan odur. Kendi gücüyle, kendi ismiyle. Eğer biz kendimiz girip de kendimiz parti olarak bir başkan adayı çıkaracak olursak o zaman bunun tabi partinin genel başkanı olması son derece doğal. Türkiye’de 24 saat bile uzun bir zaman. Onun için de kesinlikle ittifak yapmayacağız bu bizim kırmızı çizgimiz şu anda doğru olmaz. Dereyi görmeden paçaları sıvamak gibi olur. Onunla ilgili bir 3’üncü ittifak önerisini biz televizyonlarda da, basın toplantılarımızda da ifade etmiştik. Seçmenin sağ partiler olarak nitelendirdiği partilerin bir ittifak çatısı altında bir araya gelmesi. İYİ Parti bunun başını çekebilir çünkü oy oranı bakımından yüksek bir oy oranı, mecliste grubu var. Demokrat Parti, Büyük Birlik Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi. Böyle bir üçüncü ittifak olması halinde bir sinerji oluşabileceğini ifade etmiştik."

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