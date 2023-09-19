Fatih Erbakan’dan ‘Gaziler Günü’ mesajı

Yeniden Refah Partisi lideri ve İstanbul Milletvekili Dr. Fatih Erbakan, yayımladığı mesajında, vatan uğrunda kanını döken gazilerin devletlerinden haklı beklentileri olduğunu ifade etti. Gazilerin, hak kaybına uğrayanlarının verdiği mücadelenin yanında olduklarını belirten Erbakan, “Bizleri bu topraklarda, milli ve manevi değerlerimizle bir arada tutarak bugünlere getiren ruh; gaza, şehadet ve gazilik ruhudur. Ülkemize içten ve dıştan gelen tehditlere karşı göğsünü siper etmiş ve bu uğurda gazi olmuş kahraman silahlı kuvvetlerimizin, jandarmamızın ve emniyet güçlerimizin teröre karşı ortaya koyduğu mücadele ve 15 Temmuz’da gazi milletimizin gösterdiği direniş, bunun en açık ispatıdır. Yeniden Refah Partisi olarak, şehit ve gazilerimizin bizlere emaneti olan bu ruhu, bizler de gazi meclisimizde temsil etmeye gayret ediyoruz. Bizler de gazilerimizin hasletlerini örnek alarak vatanımıza ve milletimize faydalı olma gayreti içerisindeyiz. Bu vesile ile vatanımızı müdafaa ve hizmet esnasında şehit ya da gazilik mertebesine ulaşıp ahirete irtihal etmiş olan kahramanlarımıza Yüce Allah’tan rahmet; hayatta olanlara sağlık, sıhhat ve refah diliyoruz” dedi.

‘SORUNLARININ TAKİPÇİSİ OLDUĞUMUZU İFADE EDİYORUZ’

Gazilerin yaşam konforlarının artırılması için gerekli düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini kaydeden Erbakan, sözlerine şöyle devam etti:

“Gazilerimiz, bugün birçok probleminin çözümsüz kaldığını ifade etmektedir. Yeniden Refah Partisi olarak gerek muharip gazilerimizin gerek terör gazilerimizin ve gerekse 15 Temmuz gazilerimizin yaşam konforlarının artırılması ve hak kaybına uğramamaları için mücadele ettiğimizi ifade ediyoruz. Bu amaçla 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. maddesinde tanımlanan hakların iyileştirilmesi başta olmak üzere eğitim yardımlarının artırılması, konut edinme ve araç alımıyla ilgili kolaylaştırıcı düzenlemelerin yapılması, gazilerimize ve şehit-gazi yakınlarına istihdam olanaklarının artırılması, herhangi bir ayrıma gitmeksizin tüm gazilerimize eşit hakların tanınması gibi düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesini talep ediyoruz. Yeniden Refah Partisi olarak, üzerimizde hakları olduğunu bildiğimiz gazilerimizin ve şehit, gazi yakınlarının, genel seçim beyannamemizde yapacağımızı belirttiğimiz meclis çalışmaları ile yanlarında olduğumuzu ve sorunlarının takipçisi olduğumuzu ifade ediyoruz.”