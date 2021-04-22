Fatih Erbakan'dan Engin Altay'a sert tepki: Bu hastalıklı bir anlayış!

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, CHP'li Engin Altay'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirirken kullandığı skandal ifadelere tepki gösterdi.

'Hastalıklı bir anlayış'

Fatih Erbakan, partisinin genel merkezindeki haftalık olağan değerlendirme toplantısında konuştu. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik, 'Sonu Menderes gibi olmasın' sözlerine tepki gösteren Erbakan, "Her zaman söylediğimiz gibi, biz Yeniden Refah Partisi olarak bu iktidar gitsin de ne olursa olsun anlayışıyla siyaset yapmıyoruz. Bu iktidar gitsin de nasıl giderse gitsin anlayışı hastalıklı bir anlayıştır." dedi.

'Bunun hatırlatılması hiç hoş değil'

Erbakan, şöyle devam etti:

"Bu tür söylemlere karşı olduğumuz defaatle söylemiştik. İşte sonunuz Saddam gibi olur, Kaddafi gibi olur, Menderes gibi olur bunlar hiç hoş şeyler değil. Bir defa böyle bir şey Allah vermesin böyle bir noktada ülkeye millete ne olacak? Muhalefete ne olacak? Ortada ülke mi kalacak? Bunların hesap edilmesi lazım. Bizim derdimiz, bu milletin derdine derman olunsun. Eğer bu dermanı mevcut iktidar yapacaksa onlar da yapsın. İllâ gelip bizim yapmamız da şart değil. Yeter ki bu dermana yol açılsın, sağlansın. Dediğim gibi bu gibi şeylerin imâ edilmesi söylenmesi işte 'olmasın böyle, sonu böyle olmasın' şeklinde bile olması, bunun ifade edilmesi hatırlatılması uygun değil hoş değil."

'Sonu Menderes'e benzemesin' diyerek tehdit emişti!

CHP'li Engin Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı konuşmasında, darbeciler tarafından idam edilen Başbakan Adnan Menderes'i örnek vererek, "Sonu Menderes'e benzemesin" tehdidinde bulunmuştu.