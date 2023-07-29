Fatih Erbakan'dan emekliler için çağrı!

Partisinin il başkanlarıyla buluşmasından önce gazetecilere açıklamada bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, emeklilerin sorunlarını değerlendirdi.

"Bugün bu kürsüden emeklilerimize zam için yılbaşına kadar beklenmemesi gerektiğinin altını çizerek bir kez daha ifade ediyoruz." diyen Erbakan, emeklilerin yılbaşına kadar bekletilmemesi gerektiğini belirterek şöyle devam etti:

Milyonlarca vatandaşımızın beklediği kademeli emeklilik sisteminin bir an önce gerçekleştirilmesi gereklidir.