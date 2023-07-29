  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İstanbul diken üstünde! O ilçelerde yaşayanlar dikkat, felaket geliyor...

Elektrikli araç şarj istasyonu için büyük bir adım daha: Resmi Gazete'de yayımlandı! Milyar lira yatırım kapısı aralandı

Suudi Arabistan devinden beklenmedik flaş Türkiye kararı! Dünyaya ilan etti! Vize kolaylığı resmen başladı

Bir zamanlar bizimdi! Yunanistan, Dedeağaç'ı ABD'den sonra Fransızlara da açıyor!

Türk savunma sanayisi Mini İHA'ları! Türkiye'ye güzel haber: Her koşulda tam performansla uçacak diyerek duyurdu

Cezaevinden bomba itiraf! Adnan Oktar'a para bakın nereden geliyormuş

‘Yanlışa yanlış, doğruya doğru’ Fati̇h Erbakan’dan Ak Parti̇’ye çağrı

Özellikleri ve satış fiyatı belli oldu! Huzurlarınızda yeni elektrikli Megane

Kemalizm'in öngördüğü zeka seviyesi... Atatürkçü kızın sözleri Türkiye'yi salladı

Lahit sanılıyordu ama… Yol kenarında bulunan yapının sırrı çözüldü
Siyaset Fatih Erbakan'dan emekliler için çağrı!
Siyaset

Fatih Erbakan'dan emekliler için çağrı!

Yeniakit Publisher
2023-07-29 22:30:00 -

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan emeklilere zam çağrısında bulundu.

Partisinin il başkanlarıyla buluşmasından önce gazetecilere açıklamada bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, emeklilerin sorunlarını değerlendirdi.

"Bugün bu kürsüden emeklilerimize zam için yılbaşına kadar beklenmemesi gerektiğinin altını çizerek bir kez daha ifade ediyoruz." diyen Erbakan, emeklilerin yılbaşına kadar bekletilmemesi gerektiğini belirterek şöyle devam etti:

Milyonlarca vatandaşımızın beklediği kademeli emeklilik sisteminin bir an önce gerçekleştirilmesi gereklidir.

Emekliye büyük müjde! Artık kesinleşti
Emekliye büyük müjde! Artık kesinleşti

Medya

Emekliye büyük müjde! Artık kesinleşti
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Emekli maaş zammıyla ilgili milyonları sevindirecek haber! Tarih verildi
Emekli maaş zammıyla ilgili milyonları sevindirecek haber! Tarih verildi

Ekonomi

Emekli maaş zammıyla ilgili milyonları sevindirecek haber! Tarih verildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23