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Fatih Erbakan'dan duygulandıran paylaşım

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, annesi Nermin Erbakan'ın vefatının seneyi devriyesi nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

23 Ekim 2019 Çarşamba 17:06
Fatih Erbakan'dan duygulandıran paylaşım

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, annesi Nermin Erbakan'ın vefatının seneyi devriyesi nedeniyle Twitter hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. 

13 Ekim 2005 tarihinde kalp rahatsızlığı nedeniyle Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi’nde tedavi altına alınan ve 23 Ekim sabah saatlerinde Hakk’ın rahmetine kavuşan Nermin Erbakan Hanımefendi dualarla yâd ediliyor. Milli Görüş'e gönül veren vatandaşlar, Nermin Erbakan'ı rahmet ve minnetle anıyor. 

38 yıllık evlilikleri boyunca, Milli Görüş'ün efsane lideri Necmettin Erbakan’a büyük bir vefa ve samimiyetle yol arkadaşlığı yapan merhume Nermin Erbakan, Müslüman kadının örnek şahsiyetlerindendi.

Fatih Erbakan'dan duygulandıran paylaşım

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da, annesini özlemle andı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Erbkan, "Hatice Nermin Erbakan annemiz; Rabbine kullukta, Millî Görüş'e hizmette, teşkilâtlarımıza gayrette, ailesine muhabbette örnek bir hayat yaşayarak 14 yıl önce ebedî hayatına kavuştu. Kendisini özlemle ve rahmetle anıyor, cennette buluşmayı niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı. İşte Fatih Erbakan'ın mesajı:

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 17:06
  1. Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan
  2. Nermin Erbakan
  3. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi
  4. Necmettin Erbakan

YORUM YAZ

  • OSMANLI TORUNUOSMANLI TORUNU8 sa önce
    Taziye mesajında bile Hanım ablanın evladını eleştirecek pozisyona gelmişiz Allah Teâlâ Kibirli cahil bencilinsanlara akıl fikir ve ilim versin. Rabbim kardeşliğimizi bozacak unsurlardan bizleri muhafaza eylesin
  • OSMANLI TORUNUOSMANLI TORUNU8 sa önce
    Allah rahmet eylesin
  • ereneren10 sa önce
    ama evladi bisey alamamiş,kendi hevasina kapilip,boş işler peşinde,rabbim feraset versin,
  • AhmetAhmet10 sa önce
    Allahım gani gani rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah
  • EvetEvet11 sa önce
    Evet ama sen bu adam gibi adam ve anneye yakışan birşey yapmadın hırsıyın kurbanı oldun allah kurtarsın
  • Mustafa KarslıMustafa Karslı12 sa önce
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
  • meleknurmeleknur12 sa önce
    NECMETTİN HOCA EFENDİNİN VE EŞİNİNDE MEKANLARI NUR CENNET OLSUN.EVET HER İKİSİDE SAYGILI VE NEZAKET SAHİBİ KİŞİLERDİ BİZE ÇOK ŞEY KATTILAR!
  • Erbakan SevdalısıErbakan Sevdalısı12 sa önce
    ALLAH cc hem Erbakan hocama hem annemiz Erbakana rahmet etsin.Mekânları cennet olsun.Yüz yılda bir gelir böyle insanlar, tüm insanlığa edebi haya'yı insanca yaşamayı ve en önemlisi ALLAH cc a kulluğu yaşayarak anlatırlar.Ömürlerinin tamamı cihadla geçmiş nadide insanlardandır.Nasıl bilirsiniz sorusuna mü'min olarak biliriz denecek insanlardı.ALLAHcc şefaatlerine nail eylesin bizleri.
  • Milli Görüşçü Milli Görüşçü 12 sa önce
    Biz annemizden razıyız. Rabbim de razı olsun. Makamını cennet eylesin. Efendimiz S.A.V e komşu kılsın. Amin
  • Kemal sopalıKemal sopalı13 sa önce
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
  • lokmanlokman13 sa önce
    Allah rahmet eylesin hanımefendiye ve Erbakan hocamıza.Onlar örnek şahsiyetler idi.

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