Fatih Erbakan'dan duygulandıran paylaşım Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, annesi Nermin Erbakan'ın vefatının seneyi devriyesi nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, annesi Nermin Erbakan'ın vefatının seneyi devriyesi nedeniyle Twitter hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. 13 Ekim 2005 tarihinde kalp rahatsızlığı nedeniyle Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi’nde tedavi altına alınan ve 23 Ekim sabah saatlerinde Hakk’ın rahmetine kavuşan Nermin Erbakan Hanımefendi dualarla yâd ediliyor. Milli Görüş'e gönül veren vatandaşlar, Nermin Erbakan'ı rahmet ve minnetle anıyor. 38 yıllık evlilikleri boyunca, Milli Görüş'ün efsane lideri Necmettin Erbakan’a büyük bir vefa ve samimiyetle yol arkadaşlığı yapan merhume Nermin Erbakan, Müslüman kadının örnek şahsiyetlerindendi. Fatih Erbakan'dan duygulandıran paylaşım Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da, annesini özlemle andı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Erbkan, "Hatice Nermin Erbakan annemiz; Rabbine kullukta, Millî Görüş'e hizmette, teşkilâtlarımıza gayrette, ailesine muhabbette örnek bir hayat yaşayarak 14 yıl önce ebedî hayatına kavuştu. Kendisini özlemle ve rahmetle anıyor, cennette buluşmayı niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı. İşte Fatih Erbakan'ın mesajı:

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