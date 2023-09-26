Fatih Erbakan'dan dikkat çeken faiz açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bingöl'e geldi.

Burada partisinin İlçe Başkanı Abdullah Bildik ve partililerle esnafı ziyaret eden Erbakan, talep ve önerileri dinledi, p​​​​artisine verilen destek için teşekkür etti.

Ardından kent merkezine geçen Erbakan, Yenişehir Mahallesi Genç Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla görüştü.

"Yeni neslin geleceği için Cumhur İttifakı'na oy verdik"

Yeniden Refah Partisi İl Başkanlığınca Bingöl Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa katılan Erbakan, 14 Mayıs ve 28 Mayıs'taki seçimlerde yeni neslin geleceğini düşünerek Cumhur İttifakı'na oy verdiğini söyledi.

Erbakan, bu bölgenin kalkınmasına destek olmak için yola çıktıklarını ifade ederek bu bölgeye layık olduğu hizmetleri sunmak istediklerini belirtti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"31 Mart’ta alacağımız sonuçla 2028'in provasını yapacağız"

Türkiye'nin maddi ve manevi olarak kalkınması için projelerinin hazır olduğunu dile getiren Erbakan şöyle konuştu:

Milli Görüş, Yeniden Refah iktidarıyla bunları hayata geçireceğiz. İnşallah şimdiki hedefimiz 31 Mart'taki seçimler. İnşallah 31 Mart’ta alacağımız sonuçla 2028'in provasını yapacağız. Yeniden Refah Partimizin hızla büyüyen Türkiye'nin iktidar adayı partisi olduğunu inşallah elde edeceğimiz sonuçla ortaya koyacağız. Hem de bu sonuçla aziz milletimizi 30 seneden beri özlemini duyduğu Milli Görüş belediyeciliğine kavuşturacağız.

Bir ülkenin gelişmişliğinin vatandaşın alım gücüyle ölçüldüğünü dile getiren Erbakan, kamuda tasarrufa gidilmesi çağrısında bulunduklarını belirtti.

"Faiz canavarından bir an önce kurtulalım"

Erbakan, şunları kaydetti:

Bugün de yapıcı bir muhalefet anlayışıyla milletin derdine derman olma isteğiyle, doğruya doğru, yanlışa yanlış demeye devam ediyoruz. Ve diyoruz ki ekonomi alanında takip ettiğiniz bu yol yanlış. Denk bütçe yapacağız ki borçlanmaktan kurtulalım. Borçlanmaktan kurtulacağız ki faiz canavarından kurtulalım.