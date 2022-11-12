Fatih Erbakan'dan başörtüsü düzenlemesi için önemli çağrı: Anayasa'da laiklik ilkesi var

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Çorum'da partisinin il başkanlığında yaptığı açıklamada, 6 Kasım'da Ankara'da gerçekleştirdikleri kongreye 65 bin kişinin katıldığını, bu yönüyle kongrenin Türk siyasi tarihine geçtiğini söyledi.

Yeniden Refah Partisi'nin hiçbir şekilde baraj problemi olmayan güçlü bir siyasi aktör haline geldiğini dile getiren Erbakan, "Kongremiz bunun açık ispatıdır. Birinci şahlanışını 17 Kasım 2019'da Ankara Arena'da yapan partimiz, ikinci şahlanışını 6 Kasım'da yine aynı salonda yaptı. Bu şahlanışlar, asıl büyük şahlanışın Haziran 2023 seçimlerinde yapılacağının açık bir göstergesidir." dedi.

Kadrolarla, programlarla iktidara yürüdüklerini anlatan Erbakan, herhangi bir ittifaka katılmadan parti olarak seçime gireceklerini vurguladı.

Erbakan, bir gazetecinin, başörtünün anayasal güvence altına alınmasına yönelik çalışmalarla ilgili sorusu üzerine şöyle konuştu:

"Başörtüsü özgürlüğünün anayasal güvence altına alınması son derece önemli çünkü bir yasayla güvence altına almaya kalksanız bu yasalar kolaylıkla değişebilir. Kaldı ki Anayasa'da bir de laiklik ilkesi var. Yasa çıkardınız ama Anayasa, yasanın üzerindedir. Anayasa'da laiklik ilkesi vardır diye tekrardan bu güvencenin kaldırılması söz konusu olabilir. Dolayısıyla Anayasa'da açık, sarih şekilde kılık kıyafet, başörtüsü özgürlüğünün güvence altına alınması ve dilimize yabancı olan, anlamını herkesin kendine göre yorumladığı laiklik ilkesinin de tanımının açık şekilde yazılması, Anayasa revize edilirken bunun da mutlaka yerine getirilmesi önem arz etmektedir. Bunun Meclis'teki partilerin oyuyla çözülmesi son derece önemli. Böyle temel bir insan hakkı konusunun referanduma götürülmesi de doğru bir yaklaşım değildir. İnşallah milletin seçtiği milletvekilleri, bunu Meclis'te hallederler."

Erbakan, AK Parti ile HDP heyetlerinin görüşmesiyle ilgili, "HDP ile görüşme doğal bir görüşmedir, makuldür çünkü milletin kanayan bir yarası, bunun teminatının sağlanması lazım. Bunun için Meclis'te grubu olan partilerin desteği lazım, oy vermeleri lazım. Bunun da sağlanabilmesi için yine Meclis'te grubu olan, oy hakkı olan bir partidir HDP. Bunlarla görüşmelerini normal karşılıyorum. Tabii sadece söyledikleri gibi bu çerçevede bir görüşme olduysa, bunda bir problem görmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Erbakan, toplantının ardından partiye yeni katılan üyelere rozet taktı.

Öte yandan basın toplantısı sırasında cep telefonuna gelen AFAD'ın deprem tatbikatı uyarısını okuyan Erbakan, "AFAD'ın deprem uyarısı" diyerek telefonunu ceketinin cebine koyduktan sonra açıklamalarına devam etti.