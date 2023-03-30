Fatih Erbakan'dan Adnan Oktar çıkışı: Kitapları güzel ama...

Cumhur İttifakı'na katılma kararı alan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, tv100 canlı yayınında gündeme ili,şkin açıklamalarda bulundu. Erbakan, "örgüt yöneticiliği", "cinsel istismar" gibi suçlardan 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ı övdüğü geçmiş yıllara ait görüntülerle ilgili konuştu.

"Oktar'ı savunacak değilim"

Adnan Oktar'ın kitaplarının güzel olduğunu ancak son gelinen noktayı savunmadıklarını belirten Erbakan şunları söyledi: "Adnan Oktar'ı savunacak değilim. Kitapları gayet güzel, gayet yerinde. Kitapların içindeki bilgilerin bir kabahati yok. Doğru her zaman doğrudur. O kitaplar yanlış olmuyor bunlar bunu yaptı diye.

"Kitabı da çöpe atalım..."

Bir dönemde bir insan çok güzel bilimsel bir kitap yazmış, arkasından da suç işlemiş. Kitabı da çöpe atalım. 'Kitapta yazanlar faydasız hale geldi, zararlı hale geldi' diyemezsiniz ki. Bu bilimsel bir şey değil. Bunu ifade ediyorum.

"Erbakan tavsiye etti"

O dönemde rahmetli Erbakan hocamızın da bizzat Milli Gençlik Vakfı'na tavsiye ettiği kitaplar bunlar. Milli Gazete'de neşredilmesine müsaade ettiği kitaplar.

"Son geldikleri durumu tasvip etmiyoruz"

Ama sonrasında ne olduysa böyle bir kitaplarla da tezat oluşturacak noktaya geldiklerinde bu son noktalarını, son geldikleri durumu tasvip etmediğimizi de tabii ifade ettik."

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