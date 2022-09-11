Fatih Erbakan'dan 6'lı Masa'ya olay sözler!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin 2. Olağan Kongresi için Rize'ye geldi. İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen program öncesi partililerin coşkulu karşılamasıyla salona giren Erbakan, burada bir konuşma yaptı.

"6 tane benzemez sürekli olarak bir araya geliyorlar"

6'lı masayı altın gününe döndüğünü belirten Erbakan, "Aylardır bir cumhurbaşkanı adayı çıkartmayı beceremeyen 6 tane benzemez sürekli olarak bir araya geliyor. Artık bunlar altın gününe döndü. Toplanıp fotoğraf verip dağılıyorlar. Milletin derdiyle dertlenmek yerine altın gününe devam ediyorlar. Birde birbirleriyle sürekli atışıyorlar. En son HDP'ye bakanlık vereceğiz mi vermeyeceğiz mi dediler. Çünkü HDP gizli ortak da ondan dolayı. Gizli ortak HDP'ye bir tanesi bakanlık verelim dedi. Öteki dedi ki ben bakanlık verilmesine razı olmam dedi. Sürekli birbirleriyle atışma içerisindeler.

Bir tanesi diyor sayın Kılıçdaroğlu'nun mezhebinden dolayı aday olması doğru olmaz. CHP kanadı buna kızıyor. Bu 6 benzemez bugünü kadar 30'u baş başa 6'sı da masa başında olmak üzere tam 36 kez bir araya geldi. Bu masada ne konuşuyorsunuz Allah aşkına. 36 kez bir araya geliyorsunuz ortada bir kaynak paketiniz yok. Şu milletin cebini yakan ekonomik krizle ilgili çözüm öneriniz var mı yok. Fotoğraf çektirip yiyip içip dağılıyorlar. Milletin derdi nerede bunların hali nerede" ifadelerini kullandı.