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Gündem Fatih Erbakan'dan 6'lı Masa'ya olay sözler!
Gündem

Fatih Erbakan'dan 6'lı Masa'ya olay sözler!

6'lı Masa'yı topa tutan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Aylardır bir cumhurbaşkanı adayı çıkartmayı beceremeyen 6 tane benzemez sürekli olarak bir araya geliyor. Artık bunlar altın gününe döndü" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-11 11:21:00 - 2022-09-11 11:21:47

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin 2. Olağan Kongresi için Rize'ye geldi. İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen program öncesi partililerin coşkulu karşılamasıyla salona giren Erbakan, burada bir konuşma yaptı.

"6 tane benzemez sürekli olarak bir araya geliyorlar"

6'lı masayı altın gününe döndüğünü belirten Erbakan, "Aylardır bir cumhurbaşkanı adayı çıkartmayı beceremeyen 6 tane benzemez sürekli olarak bir araya geliyor. Artık bunlar altın gününe döndü. Toplanıp fotoğraf verip dağılıyorlar. Milletin derdiyle dertlenmek yerine altın gününe devam ediyorlar. Birde birbirleriyle sürekli atışıyorlar. En son HDP'ye bakanlık vereceğiz mi vermeyeceğiz mi dediler. Çünkü HDP gizli ortak da ondan dolayı. Gizli ortak HDP'ye bir tanesi bakanlık verelim dedi. Öteki dedi ki ben bakanlık verilmesine razı olmam dedi. Sürekli birbirleriyle atışma içerisindeler.

Bir tanesi diyor sayın Kılıçdaroğlu'nun mezhebinden dolayı aday olması doğru olmaz. CHP kanadı buna kızıyor. Bu 6 benzemez bugünü kadar 30'u baş başa 6'sı da masa başında olmak üzere tam 36 kez bir araya geldi. Bu masada ne konuşuyorsunuz Allah aşkına. 36 kez bir araya geliyorsunuz ortada bir kaynak paketiniz yok. Şu milletin cebini yakan ekonomik krizle ilgili çözüm öneriniz var mı yok. Fotoğraf çektirip yiyip içip dağılıyorlar. Milletin derdi nerede bunların hali nerede" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

6 lı masanın gizli ortağı hdp dir(gerçi bana göre gizli falan da değil) o yüzden hdp he gizli bir bakanlık versinler mesela savunma bakanlığı gölge bakanı,gölge mit müsteşarlığı vs gibi,hakikaten ağlanacak halimize gülüyoruz koskoca muhalefete bakın 6 benzemez biri akşsm oldu der öbürü hayır gün doğacak der ,öbürü de yok yahu hertaraf zaten güneşli der bu arada olsn bu ülkeye olur böyle bir durumda ben üzülürmüyüm asla hayır ne haliniz varsa görün derim çünkü o zaman bu millet her şeye mustahaktır.

tasova

Hele hele "bizim" saadet partisi gercekten rezil etti! Arkadas bu MilliGorus'e yakisir siyaset degil! Sen RTE'i devirmekten baska ne konusuyorsun orada! Bu mileten ahlaki degerleri sahra colunden daha fazla eroziyona ugramis oldugunu, camilerin bos olmasindan, deiizim, lGBT normal olmaya aday, 5 vakit namazlilar bile faiize karsi olmadigina gibi dertlerimi gorusuyorsun! Diger 6 uyelerin dunyalik problemlerin temelinde ahlaki enflasiyon oldugunu inandirmaya calisiyorsunda ondanmi uzun suruyor! Sabirmi diyorsun?!!! Lider olarak sana inanmiyorum Temel emice! Git torunlarini sev ve bize davamizi geri ver!
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