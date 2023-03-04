Fatih Erbakan'dan 6'lı Masa açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili yaptığı açıklamaya ilişkin, "Altın günleri acı bir şekilde sona erdi. En son altınlar kimde kaldıysa yaşadı. Hele hele Meral Hanım'da kaldıysa diğer 5 partinin vay haline. Altın günlerinin acı sonu." dedi.

Fatih Erbakan, Çerkezköy programı kapsamında önce Kızılpınar Mahalle Temsilciliği binasının açılışına, ardından Çerkezköy Kültür Merkezi'nde düzenlenen Halk Toplantısı'na katıldı.

Erbakan, burada yaptığı konuşmada, Akşener'in altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili yaptığı açıklamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aylardan beri "Bu masa çatırdıyor" dediklerini anımsatan Erbakan, "Bu masa kırıldı, kırılacak diyoruz. En sonunda masa orta yerinden kırıldı, çatladı, paramparça oldu 6 parti de o masanın altında kaldı." dedi.

Erbakan, altılı masanın "altın günleri"nin sona erdiğini belirterek şöyle devam etti:

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"Bizim her zaman ifade ettiğimiz altın günleri böylece sona ermiş oldu. En son altınlar kimde kaldıysa o yaşadı. Altın günleri acı bir şekilde sona erdi. En son altınlar kimde kaldıysa yaşadı. Hele hele Meral Hanım'da kaldıysa diğer 5 partinin vay haline. Altın günlerinin acı sonu. Bir hayır gelmesi mümkün değil. Çünkü bir kere istikametleri Milli Görüş değil. Birbirlerine benzemez 6 parti. 6 benzemezin bir araya gelip de bir şey yapması mümkün değil. Daha başlamadan bitti."

Milli Görüş'ün yeniden iktidar olacağını savunan Erbakan, "Geçmişte bu milletin yüzünü güldürmüş, kapı gibi iş bitirme belgeleri olan altın yaldızlı referansları olan Milli Görüş'ten, Yeniden Refah'tan başka çare yok. Milletimizin teveccühü ve ferasetiyle siz teşkilat mensuplarımızın gayreti ve terlemesiyle 14 Mayıs'ta Milli Görüş'ü yeniden iktidara taşıyacağız. Bu aziz milleti Milli Görüş ile kurtaracağız. Zafer Milli Görüşlülerindir ve zafer yakındır" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından parti olarak seferber olduklarını anlatan Erbakan, enkaz başlarında yardım ve kurtarma faaliyetlerinde yetkililere, AFAD'a ve vatandaşlara yardım ettiklerini anlattı.

Deprem sürecinde siyaset düşünmediklerini vurgulayan Erbakan, "Yeniden Refah Partisi olarak kısır politik tartışmaların, ince siyasi hesapların, karşılıklı siyasi atışmaların içerisine asla girmeden, milletimiz bu acıyı yaşıyorken, milletimiz enkaz altındayken bizim siyaset düşünmeye vaktimiz yok. Bizim ona buna lafa vaktimiz yok. Bizim bir saniyeyi dahi kaybetmeye vaktimiz yok diyerek deprem bölgesine koştuk. Vatandaşımızın derdiyle dertlendik. Yaraların sarılması için teşkilatlarımızla seferber olduk" diye konuştu.