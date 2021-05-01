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Siyaset Fatih Erbakan'dan 1 Mayıs mesajı: Kimsenin emeği sömürülemez
Siyaset

Fatih Erbakan'dan 1 Mayıs mesajı: Kimsenin emeği sömürülemez

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, 1 Mayıs'a ilişkin yazı bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 17:34:00 - 2021-05-01 17:35:14
Fatih Erbakan'dan 1 Mayıs mesajı: Kimsenin emeği sömürülemez

1 Mayıs'a ilişkin bir mesaj yayımlayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, "Nimet ve külfet dengesinin adil bir şekilde tesis edilmesi, herkesin emeği, alın teri ve üretimi ölçüsünde tüketme hakkına sahip olması, hiçbir kimsenin kendisi emek vermeden başkasının alın teri ve emeği üzerinden kazanç elde etmemesi, Milli Görüş’ün temel prensiplerindendir." dedi.

'Emek bizim zihniyetimizde temel bir hak sebebidir'

Emeğin Yeninden Refah'ta hiçbir zaman smürülmeyeceğini belirten Erbakan, "Bu hak ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar hiç kimse ve hiçbir kurum tarafından asla gasp edilemez. Bu da bizlere işçinin, bileğinin hakkıyla ekmeğini kazananların asıl olarak Yeniden Refah iktidarında ezilmeyeceği, sömürülmeyeceği, hakkını tam manasıyla alacağı gerçeğini ifade etmektedir." diye konuştu.

İşçiye en çok zammı Milli Görüş yaptı

İşçiye en yüksek maaş zammının merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın Başbakanlığı döneminde verildiğini anımsatan Erbakan, "İşçimize, emekçimize Cumhuriyet tarihinin en yüksek maaş zammının bu gerçeğin bir yansıması olarak, Milli Görüş zihniyetiyle, Merhum Erbakan Hocamız tarafından 54.Hükümet döneminde yapıldığını da hatırlatarak emektarın, emeğin, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü olan ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü gönülden kutlar, tüm emekçi kardeşlerime esenlikler dilerim." ifadelerini kullandı.

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