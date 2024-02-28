Fatih Erbakan’a soğuk duş

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın İstanbul ve Ankara’da aday çıkarması tepki çekiyor. Erbakan’ın bu hamlesiyle Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın elini güçlendirdiği yorumu yapılıyor.

AK Parti’ye kaybettirme ve CHP’ye kazandırma amacı güden Erbakan, Ankara’da ummadığı bir tepkiyle karşılaştı Erbakan, Ankara adayı Suat Kılıç’la semt pazarını gezerken selam verdiği bir esnafın “Cumhurbaşkanlığı’nda iyi yaptınız. Gittiniz şimdi muhalefetle bir oldunuz. Şok olduk” sözleri karşısında ne diyeceğini şaşırdı.

Bunun üzerine araya giren Suat Kılıç, “Biz size güveniyoruz” dedi. Esnaf da Erbakan ile Kılıç’a dönerek “Biz size güvenmiyoruz” karşılığını verdi.