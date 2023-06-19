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Siyaset Fatih Erbakan 'Yerel seçime Cumhur İttifakı ile mi gireceksiniz?' sorusunu cevapladı!
Siyaset

Fatih Erbakan 'Yerel seçime Cumhur İttifakı ile mi gireceksiniz?' sorusunu cevapladı!

Yeniakit Publisher
2023-06-19 19:44:00 -
Fatih Erbakan 'Yerel seçime Cumhur İttifakı ile mi gireceksiniz?' sorusunu cevapladı!

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili ve Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yerel seçimlere kendi adaylarımızla girmek istiyoruz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Fatih Erbakan, Kocaeli'de konuştu.

Seçim sonucuna değinen Erbakan, "2023 seçimi, Yeniden Refah Partimizin Türkiye'nin en dinamik, en aktif, en hızlı büyüyen partisi olduğunu ortaya koymuştur." dedi.

Fatih Erbakan toplantıda gazetecilerin "Yerel seçimlere Cumhur İttifakı ile beraber mi gireceksiniz?" sorusunu da cevapladı.

Cevabına, "Tabi yerel seçimlerde biz Yeniden Refah Partisi olarak tüm Türkiye'de kendi adaylarımızla seçime girmek istiyoruz. Şu anda niyetimiz bu. Tabii Cumhur İttifakı özellikle Ankara ve İstanbul'da bir talepte, bir teklifte bulunur mu? Bunu bilemiyoruz." diyerek başlayan Erbakan, sözlerine şöyle devam etti:

"Ankara ve İstanbul'da Yeniden Refah Partisi büyükşehir adayı çıkarmamalı buralarda CHP yerine Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyin" diye böyle bir talep, böyle bir teklif olabilir. Şu anda böyle bir şey tabii ki yok. Ancak bunun dışında Türkiye'deki bütün illerimizde, bütün ilçelerimizde, Kocaeli de dahil olmak üzere kendi adaylarımızla, kendi parti logomuzla inşallah seçimlere girmek istiyoruz. Çok sayıda yüzde onun üzerinde oy aldığımız yüzde on sekiz, yüzde yirmi seviyesinde oy aldığımız ilçelerimiz var. İllerimizden de yüzde on seviyesinde, yüzde ona yakın oy aldığımız illerimiz var. Buralarda güçlü adaylarla, doğru adaylarla ciddi sonuçlar alınabileceğini, başarı gösterilebileceğini düşünüyoruz. O nedenle inşallah dediğim gibi tüm Türkiye kendi adaylarımızla seçimlere girmek istiyoruz.
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