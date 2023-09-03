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Siyaset Fatih Erbakan yerel seçim kararını açıkladı!
Siyaset

Fatih Erbakan yerel seçim kararını açıkladı!

Yeniakit Publisher
2023-09-03 15:36:00 -
Fatih Erbakan yerel seçim kararını açıkladı!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Yerel seçim sürecine değinen Erbakan, “81 ilde kendi adaylarımızla seçime girme düşüncesi içerisindeyiz” dedi.

Yeni kurulmuş olmalarına karşın girdikleri ilk seçimde büyük bir başarıya imza attıklarını söyleyen Erbakan, "İman varsa imkan da var dedik. İlk girdiğimiz seçimde böyle önemli bir başarıyı ortaya koyduk. Türkiye siyasetinin anahtar partisi haline geldik” ifadelerini kullandı.

Erbakan 2024 yerel seçimlerine  ilişkin de şöyle konuştu:

Aday belirlemesiyle ilgili seçim işleri başkanlığımız ve mahalli idareler başkanlığımız başvuruları alıyorlar. Şu anda aday adaylarımız mevcut. Bunların tabii değerlendirilmesi ve edilmesi sağlanacak. Milletimiz gerçekten de 89’daki ve 94’teki Milli Görüş belediyeciliğini özlemiş durumdadır. O döneme sık sık atıf yapılmaktadır ve bu atıkların yapılması da son derece haklıdır. Yeniden o ruhla, o heyecanla milletimizi efsane hizmetlerle buluşturma kararlılığındayız.
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