Fatih Erbakan yerel seçim kararını açıkladı!

Yerel seçim sürecine değinen Erbakan, “81 ilde kendi adaylarımızla seçime girme düşüncesi içerisindeyiz” dedi.

Yeni kurulmuş olmalarına karşın girdikleri ilk seçimde büyük bir başarıya imza attıklarını söyleyen Erbakan, "İman varsa imkan da var dedik. İlk girdiğimiz seçimde böyle önemli bir başarıyı ortaya koyduk. Türkiye siyasetinin anahtar partisi haline geldik” ifadelerini kullandı.

Erbakan 2024 yerel seçimlerine ilişkin de şöyle konuştu:

Aday belirlemesiyle ilgili seçim işleri başkanlığımız ve mahalli idareler başkanlığımız başvuruları alıyorlar. Şu anda aday adaylarımız mevcut. Bunların tabii değerlendirilmesi ve edilmesi sağlanacak. Milletimiz gerçekten de 89’daki ve 94’teki Milli Görüş belediyeciliğini özlemiş durumdadır. O döneme sık sık atıf yapılmaktadır ve bu atıkların yapılması da son derece haklıdır. Yeniden o ruhla, o heyecanla milletimizi efsane hizmetlerle buluşturma kararlılığındayız.

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