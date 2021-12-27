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Siyaset Fatih Erbakan partisinin ittifak kararını duyurdu
Siyaset

Fatih Erbakan partisinin ittifak kararını duyurdu

eniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin ittifak tutumuyla ilgili olarak sürpriz bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 10:37:00 - 2021-12-27 10:51:44
Fatih Erbakan partisinin ittifak kararını duyurdu

Diyarbakır'da partisinin il kongresinde konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bütün ülkeyi kucaklayıcı bir 'Milli Görüş' politikası güdeceklerini belirterek, "Şu an için gündemimizde herhangi bir ittifak yok. Ancak bu kimseyle asla bir ittifak içerisine girmeyeceğimiz anlamına da gelmiyor" dedi.

Gündemlerinde ittifak olmadığını dile getiren Erbakan, şunları söyledi:

"Ancak bu kimseyle asla bir ittifak içerisine girmeyeceğimiz anlamına da gelmiyor. Seçime 3- 4 ay kala Türkiye'nin o anki durumunu göz önüne alarak, ona göre bir karar alacağız. Tek başına yola çıkmayı düşünüyoruz. İnşallah milletimizin teveccühüyle bunu başarmak bizlere nasip olur. Başbakan hocamızın Diyarbakır'ın nüfusu 90 bin, 100 bin iken kurduğu TEMSAN'da 10 bin kişi istihdam ediliyordu. Bugün orada 60 kişi çalışıyor. İktidara gelmemiz halinde TEMSAN'ı yeniden faaliyete geçireceğiz ve o eski işler haline dönüştüreceğiz."

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