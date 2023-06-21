Fatih Erbakan: Mutabakat metnindeki maddelerin takipçisi olacağız!

Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılırken imzalanan mutabakat metnine değinerek, "AK Parti’yle seçim döneminde imzaladığımız mutabakat metnindeki maddelerin takipçisi olacağız" dedi.

Aile yapısının önemini vurgulayan Erbakan, "Ailenin korunması bir beka meselesidir" değerlendirmesinde bulundu.

Ahlak ve maneviyat ağırlıklı hedeflerine de değinen Erbakan sözlerine şöyle devam etti:

Bir ülkenin asıl gücü imanlı, inançlı evlatlarıdır. Eğitim müfredatının ahlaki kalitesi yüksek nesiller yetiştirecek hale getirilmesi medyada ahlakı bozan yayınların düzenlenmesi ailenin korunması bir beka meselesidir. Batı'dan ithal yuva yıkan aile sosyal politikalar ıslah edilmeli. İHA’ların, SİHA’ların, hızlı trenin, savaş gemilerinin yerlisini yapıyoruz. Niye beka meselemiz olan aile yasalarını da yerli ve milli yapmıyoruz? Yeniden Refah Partisi bunun için mücadele edecek.