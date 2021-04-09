Fatih Erbakan: Maalesef göç veriliyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Biz 81 ile 181 projemizle Artvin'den Edirne'ye kadar tüm Türkiye'de üretim istihdam, ihracat, sanayi, teknoloji kalkınma hamlesini gerçekleştireceğiz." dedi.

Beraberindeki heyetle Artvin’de bazı temas ve ziyaretlerde bulunan Erbakan, Borçka Belediyesi önünde partilileriyle bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Erbakan, parti programları münasebetiyle ilk defa Artvin'e geldiğini belirtti. Parti teşkilatının Artvin'deki yapılanması ve dinamizminden dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Erbakan, Artvin halkının sıcak ilgi ve alakasının da kendilerini bahtiyar ettiğini dile getirdi.

Artvin'in dünyanın sayılı güzelliklerine sahip illerinden olduğunu dile getiren Erbakan, "Burada doğal güzellik, iklim, yeşillik, insanının kadirşinaslığı, çalışkanlığı gibi çok sayıda güzellik var. Bura da ne eksik? Altyapı eksik, ilgi alaka eksik, istihdam, iş imkanı eksik. Bu cennet köşesi yer maalesef göç veriliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bolluk ve bereket döneminin ekonominin çarklarının dönmesiyle mümkün olacağını anlatan Erbakan, "Ekonomi çarkların dönmesinin ilk adımı dar gelirli milyonların refah seviyesini artırmak, gelir sağlamak, onların cebine giren parayı artırmak. Onlara verilen sosyal yardımı, sadakayı, zekatı, kömürü değil onların bunları kendi gücüyle alabileceği ortamı hayata geçirmek. Erbakan Hoca'mızın yaptıkları nerede şu anda yapılanlar nerede. Bunu yapabilmek için önce millet anlayışlına hakim olmak lazım." diye konuştu.

Erbakan, milli görüş olarak milletin derdine derman olmak için siyaset yaptıklarının ifade etti.

Son olarak bir yılda zamsız, vergisiz, borçsuz 150 milyar dolar kaynağı nasıl bulacaklarının kitabını yazdıklarını belirten Erbakan, şunları kaydetti:

“Bu Türk siyasi tarihinde bir ilk. Daha henüz hiçbir seçime dahi girmemiş bir parti, iktidar olduğu zaman bu millete yük yüklemeden, borçlanmadan zam yapmadan nasıl kaynak yaratacağının projesini ortaya koydu. Milli Kaynak Paketleri kitabını koydu ortaya. Şimdide 81 ile 181 proje kitabımızı Ar-Ge başkanlığımız gece gündüz çalışarak hazırlıyor. Dar gelirli milyonların refah seviyesini artıracağız. Biz 81 ile 181 projemizle Artvin’den Edirne’ye kadar tüm Türkiye’de üretim istihdam, ihracat, sanayi, teknoloji kalkınma hamlesini gerçekleştireceğiz. Biz bu ülkede fakire fukaraya yoksula yardım etmek için, kömür erzak dağıtmak için gelmiyoruz. Biz bu ülkede fakirliği yoksulluğu ortadan kaldırmak için geliyoruz."

Erbakan, Borçka'daki temasların ardından Murgul ilçesine giderek esnafı ziyaret etti, partilerle bir araya geldi.