Fatih Erbakan korona mı oldu? Fatih Erbakan sağlık durumu nasıl?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, kızının corona testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı. Yaşanan bu gelişme sonrası ailede bulunanlar ev karantinasına alındı. Erbakan’ın bütün programları da iptal edildi. Yeniden Refah Partisi Özel Kalem Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Dr. Fatih Erbakan, ailesinde tespit edilen Covid-19 tanısı sebebiyle bir müddet istirahate çekilmiştir. Kendisinin sağlık durumunda herhangi bir sıkıntı yoktur" denildi. Toplantılarını iptal eden Fatih Erbakan, bugün düzenlenen partisinin il başkanları toplantısına görüntülü olarak katıldı.

Fatih Erbakan kimdir?

Muhammed Ali Fatih Erbakan, 1 Ocak 1979 yılında dünyaya gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin 54'üncü hükûmetin başbakanı Necmettin Erbakan'ın oğludur. Fatih Erbakan, ortaokul öğrenimini Ankara Merkez İmam Hatip Ortaokulu'nda tamamlamıştır. Lise öğrenimini ise Ankara Ayrancı Lisesi'nde tamamlamıştır. Daha sonra Başkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü bitirmiştir. Yüksek lisans için İngiltere'ye gitmiş fakat annesi Nermin Erbakan'ın vefatı dolayısıyla dönmek zorunda kalmış ve lisans öğrenimini aldığı Başkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. Aynı üniversitede yönetim ve organizasyon dalında doktorasını tamamlayarak 'doktor' unvanı almıştır.

Fatih Erbakan, Andy-Ar adlı araştırma şirketinin 2011 yılında yayınladığı geleceğin potansiyel liderleri listesinde ilk ona girdi. 14 Haziran 2013 tarihinde kurulan Necmettin Erbakan Vakfı'nın ilk genel başkanı seçildi.

23 Kasım 2018 yılında Yeniden Refah Partisi'ni (YRP) kurdu ve genel başkanı seçildi. Yeniden Refah Partisi, Türkiye'de 81 il, 800 ilçede teşkilatlanmış ve çalışmaları devam etmektedir. 17 Kasım 2019 tarihinde YRP genel başkanı olarak, 45.000 kişilik katılımla Türk siyasi tarihindeki en geniş katılımlı büyük kongrelerden birini düzenlemiştir. Ayrıca ilk mitingi 9 Şubat 2020 Tarihinde Sakarya Demokrasi Meydanı'ndaki alanda Kudüs Mitingi olarak gerçekleştirmiştir. İyi derecede İngilizce bilen Erbakan, evli ve iki çocuk babasıdır.