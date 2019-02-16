Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
Eğitim-Bir-Sen'in 6. Olağan Genel Kurulu'na katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın konuşması sırasında yere bakması dikkat çekti.16 Şubat 2019 Cumartesi 13:21
yeniakit.com.tr
Merhum Necmettin Erbakan'ın oğlu Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Eğitim-Bir-Sen'in Ankara'da düzenlenen 6. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Erbakan, genel kurul salonunda kürsüye çıkarak bir konuşma gerçekleştirdi.
Erbakan kürsüde konuşurken, gözler toplantıya katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na odaklandı. Karamollaoğlu'nun Erbakan'ın konuşması sırasında yere bakması yere bakması dikkatlerden kaçmadı.
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