Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı Eğitim-Bir-Sen'in 6. Olağan Genel Kurulu'na katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın konuşması sırasında yere bakması dikkat çekti.

yeniakit.com.tr Merhum Necmettin Erbakan'ın oğlu Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Eğitim-Bir-Sen'in Ankara'da düzenlenen 6. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Erbakan, genel kurul salonunda kürsüye çıkarak bir konuşma gerçekleştirdi. Erbakan kürsüde konuşurken, gözler toplantıya katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na odaklandı. Karamollaoğlu'nun Erbakan'ın konuşması sırasında yere bakması yere bakması dikkatlerden kaçmadı. Temel Karamollaoğlu'nun dili sürçtü genel kurulu salonu karıştı

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.