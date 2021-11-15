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Siyaset Fatih Erbakan ittifak kararını paylaştı
Siyaset

Fatih Erbakan ittifak kararını paylaştı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, iki ittifakta da yer almak istemediklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 15:13:00 -
Fatih Erbakan ittifak kararını paylaştı

Kütahya’ya gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, herhangi bir ittifak içinde yer almak istemediklerini belirterek, “Hiçbir yerde bulunmasak daha iyi gibi gözüküyor çünkü her iki tarafın da ciddi dezavantajları var" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak için geldiği Kütahya’daki programının ikinci gününde, Saman Pazarı ve Ulu Camii çevresi esnafıyla buluştu. Erbakan, gazetecilerin hangi ittifak içinde yer alacaklarını sorması üzerine, "Hiçbir yerde bulunmasak daha iyi gibi gözüküyor çünkü her iki tarafın da ciddi dezavantajları var. İnşallah, nasip olursa kendimiz girmeyi istiyoruz. En güzeli bu. Halkımızın da genelde bize söylediği de aynı şekilde, 'İki ittifakta da yer almasanız en iyisi olur' diye. Öncelikli tercihimiz bu yönde" dedi.

Asgari ücretin Türkiye'ye yakışmadığını söyleyen Erbakan, "Projelerimiz hazır. Önümüzdeki hafta lansmanını yapacağımız, 81 ilimize 634 projemiz var. Bunları gerçekleştirip milletimizi maddi ve manevi sıkıntılardan kurtarmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Asgari ücretin durumu maalesef malum. Şu an açlık sınırının altında bir asgari ücret var. Bu tabi Türkiye’ye yakışmıyor. Varlık içinde yokluk çekiyoruz. Bunun düzeltilmesi lazım" diye konuştu.

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Yorumlar

Ahmet

EĞER BU ATEŞ Lİ ORTAM DA ✋ LİNİ TAŞ İN ALTINA KOYMAZSAN 2023 SECİMİNDE ZATEN BARAJI BİLE GEÇEMESİN. KAFANI CALİSTİRMAN LAZİM ÖNÜMÜZDE BİR EGRİ BİRDE DOGRU VAR. ORTASI YOK...
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alacağın oy yüzdesibelli inatlaşmadan cumhur ittifakına katılman senin için hayatidir muhterem fatih efendi
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