Fatih Erbakan Hüda Par'ı ziyaret edecek!
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın yarın HÜDA PAR Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Zekeriya Yapıcıoğlu'yla görüşme gerçekleştireceği bildirildi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın yarın HÜDA PAR Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Zekeriya Yapıcıoğlu'yla görüşme gerçekleştireceği bildirildi.
Hür Dava Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada;
''Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan, yarın (17.05.2022) saat 11.00'de Genel Başkanımız Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu'nu Genel Merkezimizde ziyaret edecektir.
Genel Başkanlar görüşmeden sonra basının karşısına geçerek değerlendirmelerde bulunacaklardır.'' denildi.