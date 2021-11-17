Fatih Erbakan: Halkın refah seviyesini artırmak için geliyoruz

Kütahya’da esnaf ziyaretinde bulunan Erbakan, partisinin hedeflerine değinerek, şunları dile getirdi: “Varlık içinde yokluk çekiyoruz. Kaynak ve imkanlar faiz ödemelerine ve maalesef israfa gidiyor. ‘Önce millet’ anlayışıyla hareket edecek, paylaşımda adalet prensibini uygulayacak iktidara ihtiyaç var. Bu da ancak Milli Görüş iktidarıdır. Parti olarak fakir fukaraya yardım edelim, erzak dağıtalım diye gelmiyoruz, o fakir fukaranın, muhtaç haldeki milyonların alım gücünü, refah seviyesini artırmak için geliyoruz.”