Fatih Erbakan gündem oldu! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, herkesi kasım ayında yapılacak büyük kongreye davet etti. Davetin ardından Erbakan, sosyal medyada, "#ErbakanGeliyor" etiketiyle gündem oldu.

Yeniden Refah Partisi, Fatih Erbakan liderliğinde, 17 Kasım Pazar günü 1'inci Büyük Kongresini gerçekleştirecek. Yeniden Refah liderinin bugünkü konuşmasında, halkı kongreye davet etmesinin ardından, sosyal medya kullanıcıları, "#ErbakanGeliyor" etiketiyle Erbakan'a destek verdi. Milli Görüş'ün ikinci 40 yıl şahlanışı Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin genel merkezinde düzenlenen il başkanları toplantısı öncesinde, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Burada yaptığı konuşmada Erbakan, "17 Kasım Pazar günü Ankara Arena Spor Salonu'nda yapacağımız Yeniden Refah Partimizin 1. Büyük Kongresi'ne tüm milletimizi davet ediyorum. Milli Görüş'ün ikinci 40 yıl şahlanışının işaret fişeği olacak büyük kongremize gelin, tarihe tanıklık edin çağrısını yapıyorum." ifadelerini kullandı. Sosyal medyada gündem oldu Fatih Erbakan'ın çağrısının ardından, sosyal medya kullanıcıları, "#ErbakanGeliyor" etiketi açarak destek verdi.

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