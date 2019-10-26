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Fatih Erbakan gündem oldu!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, herkesi kasım ayında yapılacak büyük kongreye davet etti. Davetin ardından Erbakan, sosyal medyada, "#ErbakanGeliyor" etiketiyle gündem oldu.

26 Ekim 2019 Cumartesi 16:36
Fatih Erbakan gündem oldu!

Yeniden Refah Partisi, Fatih Erbakan liderliğinde, 17 Kasım Pazar günü 1'inci Büyük Kongresini gerçekleştirecek. Yeniden Refah liderinin bugünkü konuşmasında, halkı kongreye davet etmesinin ardından, sosyal medya kullanıcıları, "#ErbakanGeliyor" etiketiyle Erbakan'a destek verdi. 

Milli Görüş'ün ikinci 40 yıl şahlanışı

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin genel merkezinde düzenlenen il başkanları toplantısı öncesinde, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Burada yaptığı konuşmada Erbakan, "17 Kasım Pazar günü Ankara Arena Spor Salonu'nda yapacağımız Yeniden Refah Partimizin 1. Büyük Kongresi'ne tüm milletimizi davet ediyorum. Milli Görüş'ün ikinci 40 yıl şahlanışının işaret fişeği olacak büyük kongremize gelin, tarihe tanıklık edin çağrısını yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada gündem oldu

Fatih Erbakan'ın çağrısının ardından, sosyal medya kullanıcıları, "#ErbakanGeliyor" etiketi açarak destek verdi.

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 16:36
  1. Ankara
  2. Fatih Erbakan

YORUM YAZ

  • Sokağın sesiSokağın sesi58 dk önce
    BU ÇOÇUĞUN NE BİRİKİMİ NE TECRÜBESİ VAR?? SEKSEN MİLYONLUK ULKEYİ SOYADI İLE Mİ YÖNETECEK??? 
  • mikiforovmikiforov2 sa önce
    Allah yardımcısı olsun
  • OSMANLI TORUNUOSMANLI TORUNU2 sa önce
    ALLAH YOLUNUZU AÇIK ETSİN MÜCAHİDLER
  • KaraKara3 sa önce
    Geliyor, kıskananlar çatlasın.Ehli sünnet alimlere, hocalara, Allah dostlarına danışan ve değer veren tek lider.
  • misafirmisafir3 sa önce
    Siyonizmin raktiği,BİRLEŞMEYİ ENGELLE!

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