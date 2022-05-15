Fatih Erbakan, en çok üye kaydı yapan partisi hakkında konuştu: Bizim onlar gibi...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği 12. Kitap Fuarı'nı ziyaret eden Fatih Erbakan, daha sonra kongrenin düzenlendiği Atatürk Kapalı Spor Salonuna geldi. Fatih Erbakan, kongre toplantısındaki konuşmasında, Yeniden Refah Partisi'nin bu ay itibariyle en çok üye kaydeden siyasi parti olduğunu, bu başarının çok büyük manalar ifade ettiğini söyledi. Erbakan, "Bizim onlar gibi televizyon kanallarımız ve gazetelerimiz yok. Yeni kurulan partilerden bir tanesi çok meşhur bir televizyon kanalına bir senede 12 defa çıktı. Bizim onlar gibi yüzlerce belediye başkanımız, mecliste milletvekillerimiz yok. Bütün bu yokluklara rağmen en çok üyeyi kaydeden biz olduk. Bu dava hareketimizin bereketidir" dedi.

Ekonomiye de değinen Fatih Erbakan, "Hepinizin bildiği gibi ülkenin birinci gündem maddesi ekonomik sıkıntılar. Kime giderseniz gidin bir dokunup bin ah işitiyorsunuz. Partimizin de birinci gündemi ekonomidir" dedi.