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Siyaset Fatih Erbakan, 2023 seçimi 2. tura kalırsa kimi destekleyecek? 'Partililerimizden tepki aldık'
Siyaset

Fatih Erbakan, 2023 seçimi 2. tura kalırsa kimi destekleyecek? 'Partililerimizden tepki aldık'

Haber Global canlı yayınında konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, "Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kalırsa kimseyi desteklemeyeceğiz çünkü partililerimizden tepkiler geldi." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-23 21:24:00 - 2022-05-23 21:29:01

 Yeniakit.com.tr 

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Haber Global canlı yayınında Buket Aydın ile Yüz Yüze programına katıldı.

Erbakan, geçtiğimiz süreçte 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması durumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamıştı.

'Partililerimizden tepki aldık'

Erbakan aynı soruyu soran Buket Aydın'ın, "İkinci turda Erdoğan'ı mı desteklersiniz?" ifadelerine, "Kılıçdaroğlu ile Erdoğan kalırsa Erdoğan'ı destekleriz demiştik ama başımıza gelmeyen kalmadı. Partililerimizden o kadar ciddi tepkiler geldi ki biz de şaşırdık." diyerek karşılık verdi.

Erbakan şöyle devam etti: Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tura kalırsa; iki tarafı da desteklemememiz daha hayırlı olacaktır. Asıl söylenmesi gereken inşallah ikinci tura biz kalırız.

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Yorumlar

Fatih Erbakan

Hangi darı ambarında zıbarmış yatıyorsun

sukru

Senden de bi cacık olmayacağı anlaşılmıştır.Kendi fikrine bile sahip çıkamayıp bir avuç trolün oyuncağı olan adamdan lider falan olmaz.
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