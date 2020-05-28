Koronavirüs salgını tüm dünyada hayatın birçok alanını etkiledi. Ülkemizde ilk vakanın tespitinin ardından sosyal mesafenin korunmayacağı yerler kapatıldı. 16 Mart’tan bu yana ise camilerde Cuma namazı kılınmıyor. 29 Mayıs itibariyle camilere sona özlem sona erecek. Vatandaşlar “Cuma namazları hangi camilerde kılınacak?” sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, detaylar.

Fatih Cuma namazı kılınacak camiler? Fatih’te hangi camilerde Cuma namazı kılınacak?

29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul’daki 3.457 cami ve mescitten 1.923 cami ve mescit ile 264 mekânda Cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemeler yapıldı.

Fatih’te Cuma namazı kılınacak camiler: