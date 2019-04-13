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Seçim 2019 Sayfası

Fatih Çintimar, Avrupa Atletizm Federasyonu Yönetimi’ne seçildi

Avrupa Atletizm Federasyonu Genel Kurulu’na katılan TAF Başkanı Fatih Çintimar, Prag’daki kongrede 13 kişilik yönetim kuruluna seçildi.

13 Nisan 2019 Cumartesi 13:26
Fatih Çintimar, Avrupa Atletizm Federasyonu Yönetimi’ne seçildi

Avrupa Atletizm Federasyonu Genel Kurulu’na katılan TAF Başkanı Fatih Çintimar, Prag’daki kongrede 13 kişilik yönetim kuruluna seçildi.


Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da gerçekleşen 26. Avrupa Atletizm Federasyonu (EA) Genel Kurulu’nda 2019-2023 dönemi için yeni yönetim belirlendi. EA’nın mevcut başkanı olan Norveçli Svein-Arne Hansen’in yeniden başkan seçildiği kongrede 13 kişilik yeni yönetim kurulu da yapılan oylamayla belirlendi.


Kongrede yönetim kurulu üyeliğine aday olan TAF Başkanı Fatih Çintimar, 50 üye ülkenin oy kullandığı seçimde 27 oyla 13 kişilik yönetim kuruluna seçildi. Seçimde delegeler bir başkan, üç başkan yardımcısı, 13 de yönetim kurulu üyesi için oy kullandılar.


Çintimar, seçildikten sonra kongrede bulunan IAAF Başkanı Sebastian Coe ve EA Başkanı Svein-Arne Hansen’in de aralarında olduğu yöneticiler tarafından içtenlikle tebrik edildi. TAF Başkanı Fatih Çintimar, yarın yeni yönetimle birlikte ilk toplantıya katılacak ve daha sonra Türkiye’ye dönecek.


Çintimar, Türkiye Atletizm tarihinde bu göreve seçilen üçüncü isim oldu. EA kurulmadan önce IAAF bünyesindeki Avrupa Komisyonu’nda 1950-1968 arasında görev yapan eski TAF Başkanı Ali Naili Moran ve son üç dönemde EA yönetiminde yer alan Salih Münir Yaraş daha önce bu görevde bulunan Türk yöneticiler olmuşlardı.



Prag’da yapılan seçim sonrasında EA yönetimi şu isimlerden oluştu:


Başkan: Svein-Arne Hansen (Norveç)


Başkan yardımcıları: Dobromir Karamarinov (Bulgaristan), Cherry Alexander (Britanya), Libor Varhanik (Çek Cumhuriyeti)


Yönetim Kurulu: Slobodan Brankovic (Sırbistan), Fatih Çintimar (Türkiye), Karin Grute Movin (İsveç), Anna Kirnova (Slovakya), Erich Teigamagi (Estonya), Nadya But-Husaim (Belarus), Panagiotis Dimakos (Yunanistan), Marton Gyulai (Macaristan), Antti Pihlakoski (Finlandiya), Raul Chapado (İspanya), Jean Gracia (Fransa), Frank Hensel (Almanya), Sonja Spendelholfer (Avusturya)

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 13:26
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