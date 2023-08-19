  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fatih Belediyesi Kano ve Kürek Sporları Merkezi 32 bin genci "su" ile buluşturdu
Spor

Fatih Belediyesi Kano ve Kürek Sporları Merkezi 32 bin genci "su" ile buluşturdu

Yeniakit Publisher
2023-08-19 17:23:00 -
Fatih Belediyesi Kano ve Kürek Sporları Merkezi 32 bin genci "su" ile buluşturdu

Haliç'te yer alan Fatih Belediyesi Kano ve Kürek Sporları Merkezi bugüne kadar 32 bine gence eğitim verdi.

Haliç'te yer alan Fatih Belediyesi Kano ve Kürek Sporları Merkezi bugüne kadar 32 bine gence eğitim verdi.

Kano, kürek ve yelken dersleri verilen gençlerin yanı sıra, hafta sonlarını aktivitelerle değerlendirmek isteyen vatandaşlar kentin farklı noktalarından merkeze geliyor.

12 ay boyunca kano dahil 4 farklı alanda eğitimler verilen merkez, geçtiğimiz yıl 16 ülkeden 523 sporcunun katılımı ile 2022 Üniversitelerarası Avrupa Kürek Şampiyonasına ev sahipliği yaptı.

Spor basını temsilcileri ile birlikte Haliç üzerinde dragon bot yarışı yapan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, yaklaşık 3 yıldır faaliyette olan Kano ve Kürek Sporları Merkezi'nde bugüne kadar 32 bine gence eğitim verdiklerini belirtti.

Turan, "Denize kıyısı olan ancak denizle hiç buluşmamış gençlerimizi su sporları ile tanıştırdık. Optimist yelken, dragon bot, kano, kürek, yelken ve rüzgar sörfü branşlarında hizmet veren merkezimizde tüm hizmetler ücretsiz. Bugün de hem bir anı olsun hem de gazeteci arkadaşlarımızla İstanbul'un güzel bir sabahında beraber olalım istedik. Güzel bir etkinlik olduğu kanaatindeyim" diye konuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23