Fatih Belediye Başkanı Turan’dan Akit’e ziyaret! Tarihi ayağa kaldırıyoruz

Sebahattin Ayan İstanbul

Akit, yerel seçimlere sayılı günler kala önemli bir misafirini ağırladı. Cuma günü Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Akit Medya Grubumuzu ziyaret etti. Ev sahipliğini Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nuri Karahasanoğlu’nun yaptığı ziyaret samimi bir ortamda gerçekleşti. Ziyarette Genel Yayın Yönetmenimiz Murat Alan, Akit TV Genel Koordinatörü Serdar Uslu ve Reklam Müdürümüz Enes Kaçmaz da hazır bulundu. Gündeme dair fikir alışverişinin gerçekleştiği ziyarette, Turan, Fatih ilçesinde 5 yılda neler yaptığı ve yeni projeleri anlattı. Siyasete Erbakan Hocanın öğrencisi olarak Fazilet Partisinde meclis üyeliği ile başladığını belirten Turan, şunları dile getirdi: “AK Parti grup başkanlığı yaptım, sonra 5 yıl TOKİ başkanlığı yaptım, ardından buraya aday gösterildim. Halkımız takdir ederse ikinci dönemde belediye başkanlığı yapacağız. Biz kendimizi nasipli insanlar olarak görüyoruz. Fatih’e hizmet etmeyi bir nasip konusu, bir şeref olarak görüyoruz. İnsanlara hizmet etmek bir şereftir ancak Fatih’te hizmet etmek iki kez şereftir.”

Gençler önceliğimiz

Gelecek nesillerimizin mimarı olan gençlere birçok imkân sunduklarını belirten Turan, şunları aktardı: “Aktif 12 tane kütüphanemiz var. Uygulaması devam eden 4 tane kütüphanemiz var, 4 tanesi de planlama aşamasında. Kütüphanelerimizde hergün kahvaltı var, sınırsız çay var, fotokopi imkanı var, bu sistem içerisinde hiçbir ücret yok. Gençlere spor alışkanlıkları kazandırmak adına ilçemize 10 spor tesisi kazandırdık, bir tane devam eden inşaatımız ve bir planlanan projemiz var. Spor tesislerimizde 8 bin küsür kişi aktif olarak spor faaliyetlerine katılıyor.”

Fatih ilçesinde en önemli sorunlarının kentsel dönüşüm ve otopark olduğunu belirten Başkan Turan, şunları söyledi:

Suriçi'ni temizledik

“Fatih’in tarihi bir yer olduğu için geçmişe dayanan sorunlarının da bulunuyor. Bölgenin tamamı SİT alanı. Bu bölgede herhangi bir iş yapılmaya kalkıldığında birçok prosedüre uyulması gerekiyor. Göreve geldiklerinde ilk olarak Suriçi’nde çalışmalar yaptık. Bunu gururla söylüyorum. Bugün görevi bırakacak olsam geride büyük bir iz olarak tarihe kalacak olan şey, yıllardır Fatih’teki kötü yapılaşmayı, kötü sosyal olayları, güvensizlik ortamını ifade eden Suriçi bölgesini temizleyerek, o kötülüğü kaldırarak, kamuya kazandırarak buraları yeşil alana çevirmemizdir. Bunun birinci etabını geçen yıl açtık. İkinci etabını 15 gün önce halka açtık, bir açılış daha yapacağız. Fatih’te en büyük yeşil alanlarda, iki yakada 2 tane Çukurbostanımız var. Bunlar yaklaşık 25 bin metrekarelik alanlarken şu anda sur diplerinde 42 bin metrekarelik bir alanı yeşil alan olarak açtık. Biz Fatih’te 24. otoparkımızı da inşallah birkaç güne kadar açmış olacağız. Otoparklar ciddi bir sorun. Ekrem bey başkan olduktan sonra beni ilk ziyaretinde, ne istiyorsunuz diye sorduğunda; Şehremini arazisini, Vatan Caddesi’ndeki lunapark arazisini ve İSKİ arazisini istedik. Buraların altını otopark, üstünü yeşil alan yapın veya bize verin dedik. Ne bize verildi ne de istediklerimiz yapıldı. Şimdi buradan söz veriyorum. Eğer Fatih’te tekrar seçilirsek, İBB’de de Murat Kurum başkan olursa, 5 yıl içinde 5 bin araçlık otoparkı Fatih’e kazandırmış olacağız.”

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Tarihi ayağa kaldırıyoruz

Tarihin merkezinde yer aldıklarını vurgulayan Turan, şöyle devam etti: “Türkiye’de Kültürel Miras Müdürlüğü kuran ilk ilçe belediyesi biz olduk. Çeşme, hazire, sebil, sıbyan mektebi ve medrese gibi yüzlerce eseri tek tek restore edip ayağa kaldırdık. İstanbul’da bulunan 34 bin 715 kültür varlığının 10 bin 520’si ilçemizde bulunuyor. Bu yüzde 30 oranına tekabül ediyor. Bu kültür varlıklarının yüzde 54’ünü sivil mimarlık örneği, yüzde 10.2’si ticaret yapıları ve yüzde 7.7’sini su yapıları oluşturuyor. Fatih’te toplam 534 tescilli tarihi çeşme bulunuyor. İstanbul’daki türbe, hazire ve mezar yerlerinin %39’u Fatih sınırları dâhilindedir. Kapalıçarşı’nın 1894 depreminden sonraki en büyük restorasyonunu yaptık. Buranın tarihi dokusu korunmuş şekilde yüz akımız olan çarşı haline döndü.”

Algı belediyeciliği yapmıyoruz

İBB’de 5 yıldır algı belediyeciliği olduğunu da hatırlatan Ergün Turan, şunları anlattı: “Mesala ‘İBB bilmem toplam kaç kent lokantası açtı. Her yerde kent lokantaları yapılıyor. Yemekler ucuz satılıyor’ diyorlar. İstanbul’un tamamında 6 adet bu sayı, üstelik parayla. Ama Fatih’te 295 bin gencimize günde 12 kütüphanede ücretsiz çorba, çay ve kahve dağıtıyoruz. Bunların bir algısal değeri yok. Bunları kamuoyunun bilgisine sunmamız lazım. Ama AK Parti’de 5 yapıp 1 gösteriyoruz. Şov ile hizmet arasında fark var. CHP’de gerçekten algı üzerine belediyecilik var. Bizler hakkaniyetli insanlarız. İstanbul’da 5 yıldır algı belediyeciliği var. Bu hiçbir iş yapmıyorlar anlamına gelmez. ‘Ben’ demek bizde ayıp, kendimizi övmekten çekiniyoruz.”

Daha güzel Fatih için

Gelecek dönemde Fatihlilerin teveccühü ile daha fazla hizmet etme sözü veren Başkan Turan sözlerini şöyle tamamladı: “İlçeyi yeşil alana çevirmek için ellerimizden geleni yapıyoruz. 2019 yılında 875 bin 606 m² olan yeşil alan miktarını 2024 yılında 1 milyon 237 bin 503 m²’ye yükselttik. Yani yüzde 41 oranında artırıldı. Yeşil alanı bütün Fatihlilere ulaştıracağız. Fatih’in nüfusu azalıyor. 2019 yılında 443 bin iken 2023 yılı itibariyle 356 bine düştü. Bunun temel sebebi 2021 yılındaki ‘İkamet Kısıtlama Kararı’ uygulamasıdır. İstanbul’un kalbi, ecdadın emaneti, turizmin merkezi olan ilçemizi daha da güzelleştirerek gelecek nesillere bırakacağız inşallah.”