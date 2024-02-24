Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan Akit TV'de açıklamalarda bulundu. Gelecek dönem planları hakkında konuşan Turan, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimine dair de dikkat çeken mesajlar verdi.

Turan'ın açıklamalarının satırbaşları:

Birçok önemli tarihçi hocamızla çeşitli vesilelerle Fatih’i ziyaret ettiklerinde bir araya geliyoruz. Fatih dediğimizde onlar ısrarla şunu söylüyorlar, Fatih aslında geçmişte, İstanbul dediğimiz aslında Fatih sınırları içerisinde bir semtin adıdır. Yani diğer bir deyişle peygamberimizin müjdesine nail olan alan tam da şuan Fatih sınırlarıdır.

Ecdadımız İstanbul’un fethinden önce buralardaydı. Üsküdar’da da ecdadımız vardı. Fethedilen yer aslında Fatih sınırlarıydı. Fatih, İstanbul’dur.

İstanbul’a ait ne kadar tanım varsa; İstanbul lehçesi, İstanbul beyefendisi, İstanbul hanım efendisi, hatta İstanbul kabadayısı… İstanbul’a ait ne varsa aslında Fatih’in sokaklarında bunu görürsünüz. Bizim tüm ruh değerlerimizi, Müslüman Türk milletinin tüm ruh değerlerini inşa eden ruhun aslı burada, hem yer üstünde hem de yer altında, hazirelerinde, mezarlarında yatan önemli şahsiyetlerinde…

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Buraya geldikten sonra öğrendiğim bir şey söyleyeyim, hatta Fatihlilerin bir kısmı da bilmiyor olabilir, Fatih’te bazen yoldan geçerken, yol üstünde çok sıklıkla görebilirsiniz, bir yol üstünde bir mezar, iki mezar.. bunlar tarihçi bir dostumuzun bana söylediği, bunlar büyük olasılıkla fetih ile müjdelenen askerlerdir. Yani Fatih Sultan Mehmet Han ile şehre girdikten sonra şehir içinde de bazı çatışmalar oluyor. O çatışmalar esnasında şehit olan askerlerimiz… Ecdadımız o dönemde sultana soruyorlar, efendim şehitlerimiz var şehir içerisinde, nereye defnedelim? Bu da bana göre çok stratejik bir karar, yanındaki ulema ile verilen bir karar, kim nerede şehit olduysa onun oraya defnedilmesi…

Mezarlıklar bir şehirdeki tapu senetleridir. Şuanda Fatih’in her tarafında bu hazireler aslında bu beldenin İslam yurdu olduğunun göstergesi…

Bir sabah vakti Fatih’te gezerseniz gerçekten gündüz kalabalıkların olduğu sokaklarda sanki göğe yükselen müthiş bir maneviyat vardır. Fatih böyle bir yer. Allah nasip etti biz de böyle bir yerde belediye başkanı olduk.

Ben inşaat mühendisiyim. 27 yıl kadar aktif ticaretle uğraştım, onun yanında 15 yıl büyükşehir meclis üyeliği yaptım, Fazilet Partisi ile başladı meclis üyeliğim, AK Parti grup başkanlığı yaptım, sonra 5 yıl TOKİ başkanlığı yaptım, ardından buraya aday gösterildim. Halkımız takdir ederse ikinci dönemde belediye başkanlığı yapacağız. Biz kendimizi nasipli insanlar olarak görüyoruz. Fatih’e hizmet etmeyi bir nasip konusu, bir şeref olarak görüyoruz. İnsanlara hizmet etmek bir şereftir ancak Fatih’te hizmet etmek iki kez şereftir.

Birçok kütüphanemiz var. Kütüphanelerimizde her gün kahvaltı var, sınırsız çay var, 10 sayfa fotokopi hakları var, bu sistem içerisinde hiçbir ücret yok.

İstanbul'un tamamında 6 kent lokantası var insanlar ucuz yemek yiyor, biz kütüphanede günde 12 bin kişiye çorba, kahve, çay veriyoruz. Algı yapmıyoruz. Algıyla gerçeği ortaya koymamız lazım. İBB toplam 6 kent lokantasında parayla yemek veriyor, biz sadece Fatih'te kütüphanelerde ücretsiz yemek veriyoruz ama bunların algısal değeri yok.

5 yıldır İstanbul'da algı belediyeciliği var. 1 yapıp 5 gösteriyorlar. Bizde de, AK Parti'de de maalesef şu var, 5 yapıp 1 gösteriyoruz.

Biz Fatih'te 24. otoparkımızı da inşallah birkaç güne kadar açmış olacağız. Otoparklar ciddi bir sorun.

Ekrem bey belediye başkanı olduktan sonra beni ilk ziyaretinde, ne istiyorsunuz, diye sorduğu zaman, Şehremini arazisini, Vatan Caddesi'ndeki lunapark arazisini ve İSKİ arazisini istedik. Buraların altını otopark, üstünü yeşil alan yapın veya bize verin dedik. Ne bize verildi ne de istediklerimiz yapıldı. Şimdi buradan söz veriyorum. Eğer Fatih'te biz tekrar belediye başkanı olursak, İBB'de de Murat Kurum başkan olursa, 5 yıl içinde 5 bin araçlık otoparkı Fatih'e kazandırmış olacağız.