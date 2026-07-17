  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye Tolga Hava Savunma Sistemini aktif etti: Gökyüzü yangın yerine döndü Dışişleri'nden 'Ortak Anlayış' belgesine ilişkin açıklama: AB'nin asılsız iddiaları çarpık anlayışın ürünü! Detay tam bomba... "Pinç Oğuzhan"ın 'baraj patladı' videosuna beğeni yağdı İletişim Başkanı Duran'dan skandal belgeye tepki AB objektiflikten uzak ve vizyonsuz Haluk Levent’le ilgili son iddialar Türkiye’yi sarstı! “Nevşin Mengü” itirafı da olay: “Seçimleri etkiler, söylemeyelim” MSB'den EOKA'nın kanlı geçmişini hatırlatan video: "Unutmadık, unutturmayacağız" ‘Bu gerizekalılığa sinkaflı bir şeyi çakmak geliyor içimden’ Haluk’un cilacıları Cüneyt Özdemir’i çıldırttı İran ABD’nin radar sistemlerini vurdu! 10 soru 10 cevap! İşte 12. Yargı Paketi'nin merak edilenleri Ahbap dosyası matruşka gibi! Şamil Tayyar: Her kapağın altından bir sürpriz çıkıyor
Gündem Fatih Atik: Baraj yıkıldı’ yalanını uydurduğu gün hesap vermeliydi
Gündem

Fatih Atik: Baraj yıkıldı’ yalanını uydurduğu gün hesap vermeliydi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Fatih Atik: Baraj yıkıldı’ yalanını uydurduğu gün hesap vermeliydi

6 Şubat depreminde asılsız “baraj yıkıldı” haberiyle kurtarma çalışmalarını akamete uğratan Oğuzhan Uğur gözaltına alınırken, Gazeteci Fatih Atik, “6 Şubat depremlerinde ‘Baraj yıkıldı’ yalanını uydurup tüm ülkeyi milleti paniğe soktukları gün aslında bunun hesabını vermeleri gerekiyordu” dedi.

6 Şubat depreminde asılsız “baraj yıkıldı” haberiyle kurtarma çalışmalarını akamete uğratan Oğuzhan Uğur gözaltına alınırken, yaptığı ihanet konuşulmaya başlandı.

Konuya ilişkin paylaşımda bulunan Gazeteci Fatih Atik, “6 Şubat depremlerinde ‘Baraj yıkıldı’ yalanını uydurup tüm ülkeyi milleti paniğe soktukları gün aslında bunun hesabını vermeleri gerekiyordu. Sabahki operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Gerekçe; Babala TV’nin kurucusu Oğuzhan Uğur’un, deprem sonrası banka hesaplarına yurt dışından gelen yüklü miktarda döviz girişi ve paraların akıbeti.. Ortak dolandırıcılık şüphesi” ifadelerine yer verdi.

Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
Oğuzhan Uğur gözaltına alındı

Gündem

Oğuzhan Uğur gözaltına alındı

Halk merak ediyor: Baraj patladı yalanıyla ırkçı Oğuzhan Uğur yüzünden kaç kişi öldü?
Halk merak ediyor: Baraj patladı yalanıyla ırkçı Oğuzhan Uğur yüzünden kaç kişi öldü?

Aktüel

Halk merak ediyor: Baraj patladı yalanıyla ırkçı Oğuzhan Uğur yüzünden kaç kişi öldü?

İşte gözaltı anları! Oğuzhan Uğur lüks villadan çıktı
İşte gözaltı anları! Oğuzhan Uğur lüks villadan çıktı

Gündem

İşte gözaltı anları! Oğuzhan Uğur lüks villadan çıktı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23