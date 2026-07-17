Fatih Atik: Baraj yıkıldı’ yalanını uydurduğu gün hesap vermeliydi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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6 Şubat depreminde asılsız “baraj yıkıldı” haberiyle kurtarma çalışmalarını akamete uğratan Oğuzhan Uğur gözaltına alınırken, Gazeteci Fatih Atik, “6 Şubat depremlerinde ‘Baraj yıkıldı’ yalanını uydurup tüm ülkeyi milleti paniğe soktukları gün aslında bunun hesabını vermeleri gerekiyordu” dedi.
6 Şubat depreminde asılsız “baraj yıkıldı” haberiyle kurtarma çalışmalarını akamete uğratan Oğuzhan Uğur gözaltına alınırken, yaptığı ihanet konuşulmaya başlandı.
Konuya ilişkin paylaşımda bulunan Gazeteci Fatih Atik, “6 Şubat depremlerinde ‘Baraj yıkıldı’ yalanını uydurup tüm ülkeyi milleti paniğe soktukları gün aslında bunun hesabını vermeleri gerekiyordu. Sabahki operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Gerekçe; Babala TV’nin kurucusu Oğuzhan Uğur’un, deprem sonrası banka hesaplarına yurt dışından gelen yüklü miktarda döviz girişi ve paraların akıbeti.. Ortak dolandırıcılık şüphesi” ifadelerine yer verdi.