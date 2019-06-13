0553 313 94 23

Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'

Gazeteci Fatih Altaylı, Binali Yıldırım'la Ekrem İmamoğlu arasında gerçekleşecek ortak yayın için moderatörlüğü kabul etmeyen Uğur Dündar'ın, moderatör olarak seçilen İsmail Küçükkaya'yı arayarak programı sunmaması için baskı yaptığını iddia etti.

13 Haziran 2019 Perşembe 12:29
Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'

Gazeteci Fatih Altaylı, bugünkü 'Bir değil iki hatta üç kez karşılaşsalar' başlıklı yazısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasında gerçekleşecek olan ortak yayına ilişkin çarpıcı bir iddiada bulundu. Altaylı, yayının moderatörlüğünü kabul etmeyen Uğur Dündar'ın moderatör olarak seçilen İsmail Küçükkaya'yı arayarak 'Sende sunma' dediğini hatta bu konuda baskı yaptığını iddia etti.

İşte Altaylı'nın 'Bir değil iki hatta üç kez karşılaşsalar' başlıklı yazısının ilgili bölümü;

Uğur Dündar’ın İsmail Küçükkaya’yı arayarak 'Sen de sunma' dediği, hatta bu konuda baskı yaptığı iddiası ortalıkta dolaşıyor. Doğru mudur, değil midir bilmiyorum ama ciddi ciddi söyleniyor bu.

Program 45’er dakikalık üç bölüm olarak planlanmış. Aralar da 15 dakikalık aralar olacak. Yani kırkbeş dakika arada iki 15 dakika. Toplamda 2 saat 45 dakikalık bir yayın.

Bu süre içinde İsmail Küçükkaya’nın hazırladığı 20 sorunun sorulma ve yanıtlanma ihtimali yok. Çünkü her soru için aday başına 3 dakika yanıt süresi düşüyor.

Tecrübem bunun mümkün olmadığını söylüyor. Keşke adaylar bu şekilde bir değil 2 hatta 3 kez karşı karşıya gelselerdi diye düşünüyorum. Öyleyse varım"

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 12:29
  1. İstanbul
  2. İsmail Küçükkaya
  3. Fatih Altaylı
  4. Ekrem Imamoğlu
  5. Binali Yıldırım

YORUM YAZ

  • MlymMlym49 dk önce
    Ortak Yayının B... Çıkardınız Be Yazıklar Olsun.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
  1. Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
  2. Balıkesir’de 1 milyon 600 bin metreküp..
  3. Valinin yanında durup, drift yaptı!
  4. Günün ilk yarısında şehir..
  5. Asansör hırsızları yakalandı
  6. Borsada günün ilk yarısı (2)
  7. Darıca Yaz Spor Okulları’nda kayıtlar..
  8. Borsada günün ilk yarısı (1)
  9. Sinan Alağaç’ın ailesinden Ataç’a..
  10. TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu..
  11. Piyasalarda gün ortası
  12. Borsa günün ilk yarısında geriledi
  13. MAS toplantısında “Geçmişin gücü ile..
  14. Dev buhar kazanının uzun yolculuğu
  15. Didim Belediyesinde birimler düzeyinde..
  16. "Asayişten Cepheye Milli Mücadelede..
  17. Didim orman kampının geleceği belirsiz
  18. İl Tarım ve Orman Müdürü Yoldaş’tan..
  19. Çiftçilere ’Anız yakmayın’ uyarısı
  20. Siirt’te çeşitli suçlardan aranan 3..
HDP’li vekil itiraf etti! Bizi hendeklere onlar soktu
HDP’li vekil itiraf etti! Bizi hendeklere onlar soktu
Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi

Günün Karikatürü

13 Haziran 2019
İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı