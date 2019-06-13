Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'

Gazeteci Fatih Altaylı, bugünkü 'Bir değil iki hatta üç kez karşılaşsalar' başlıklı yazısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasında gerçekleşecek olan ortak yayına ilişkin çarpıcı bir iddiada bulundu. Altaylı, yayının moderatörlüğünü kabul etmeyen Uğur Dündar'ın moderatör olarak seçilen İsmail Küçükkaya'yı arayarak 'Sende sunma' dediğini hatta bu konuda baskı yaptığını iddia etti.

İşte Altaylı'nın 'Bir değil iki hatta üç kez karşılaşsalar' başlıklı yazısının ilgili bölümü;

Uğur Dündar’ın İsmail Küçükkaya’yı arayarak 'Sen de sunma' dediği, hatta bu konuda baskı yaptığı iddiası ortalıkta dolaşıyor. Doğru mudur, değil midir bilmiyorum ama ciddi ciddi söyleniyor bu.

Program 45’er dakikalık üç bölüm olarak planlanmış. Aralar da 15 dakikalık aralar olacak. Yani kırkbeş dakika arada iki 15 dakika. Toplamda 2 saat 45 dakikalık bir yayın.

Bu süre içinde İsmail Küçükkaya’nın hazırladığı 20 sorunun sorulma ve yanıtlanma ihtimali yok. Çünkü her soru için aday başına 3 dakika yanıt süresi düşüyor.

Tecrübem bunun mümkün olmadığını söylüyor. Keşke adaylar bu şekilde bir değil 2 hatta 3 kez karşı karşıya gelselerdi diye düşünüyorum. Öyleyse varım"