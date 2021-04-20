  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Fatih Altaylı'dan sonra TTB de sahneye çıktı: '3 Mayıs'tan önce aşı randevusu yok yalanı!
Gündem

Fatih Altaylı'dan sonra TTB de sahneye çıktı: '3 Mayıs'tan önce aşı randevusu yok yalanı!

Fatih Altaylı'nın aşı yalanından sonra sahneye çıkan Türk Tabipler Birliği de aynı provokasyonu sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 22:04:00 - 2021-04-20 22:27:17
Fatih Altaylı'dan sonra TTB de sahneye çıktı: '3 Mayıs'tan önce aşı randevusu yok yalanı!

 Yeniakit.com.tr 

Vaka sayılarının 55-60 bin sınırında seyrettiği, vefat sayılarının da üzücü rakamlara ulaştığı pandemi sürecini fırsat bulan provokatörler, yalan beyanları ile vatandaşa korku pompalıyor.

Fatih Altaylı'dan sonra onlar da sahneye çıktı!

Fatih Altaylı'nın aşı yalanı, duyarlı vatandaşların tepkisi ile elinde patlarken, bu kez de sahneye TTB çıktı. Türk Tabipler Birliği yeni bir açıklama yayımlayarak, olmayan sorunlar üzerinden provokasyona soyundu. "Sağlık Bakanlığı’na çağrımız; algı yönetmek yerine, toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için yurttaşlarımızın hakkı olan aşıyı, çalışma koşulları nedeniyle yüksek risk barındıran emekçileri de bir an önce öncelikli grupta değerlendirerek, daha fazla gecikmeksizin temin etmesidir." ifadesi kullanılan açıklamada, "Aşılama programında, her yeni aşılanacak grup güncellenmesinde kaos yaşanmaktadır. En son 55 yaş için aşılamanın başlandığı duyurusu yapıldı ancak aşı randevu sistemi kapatıldı." denilerek kısa süreliğine yaşanan teknik aksaklıklar büyük bir problemmiş gibi yansıtıldı.

'3 Mayıs'tan önce randevu yok yalanı'

Türkiye genelinde 3 Mayıs'tan önce aşı randevusu alınamadığı yalanını ortaya atan TTB yönetimi, "Tabip odalarımızdan ve TTB kollarından gelen bilgilere göre Türkiye’nin tüm bölgelerinde aşı aksamasının olduğu, yurttaşların 3 Mayıs öncesine randevu alamadığı anlaşılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı'nı hedef aldılar!

Açıklamasında Sağlık Bakanlığı'nı da hedef alan TTB yönetimi, şunları söyledi:

"Aşı takviminin ve aşıların tedarikinin nasıl planlandığına dair daha sürecin başında yönelttiğimiz ve tekrar tekrar ilettiğimiz sorularımıza hâlâ yanıt vermeyen Sağlık Bakanlığı, pandeminin başından bu yana olduğu gibi yine salgın yerine algıyı yönetmektedir. Elde yeterli aşı bulunmadığı aşikar olmasına rağmen yeni yaş gruplarına randevu açmış, duyurusunu yapmış ve ardından aşı randevu sistemini kapatmıştır."

'Daha fazla gecikmeden aşı temin edin'

"Bizler tüm yurttaşlarımızın bir an önce aşılanmasını istiyoruz ve bunun için canla başla çalışıyoruz. Aşıda ve randevuda yaşanan problemlerden/aksaklıklardan sağlık çalışanları sorumlu değildir. Sağlık Bakanlığı’na çağrımız; algı yönetmek yerine, toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için yurttaşlarımızın hakkı olan aşıyı, çalışma koşulları nedeniyle yüksek risk barındıran emekçileri de bir an önce öncelikli grupta değerlendirerek, daha fazla gecikmeksizin temin etmesidir."

Fatih Altaylı'nın aşı yalanı elinde patladı: Yalanını ortaya çıkaranlara hakaret etti!
Fatih Altaylı'nın aşı yalanı elinde patladı: Yalanını ortaya çıkaranlara hakaret etti!

Gündem

Fatih Altaylı'nın aşı yalanı elinde patladı: Yalanını ortaya çıkaranlara hakaret etti!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
S. Arabistan'a saldırı son anda engellendi! İran detayı dikkat çekti
Dünya

S. Arabistan'a saldırı son anda engellendi! İran detayı dikkat çekti

Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt kentine düzenlenen bomba yüklü bir insansız hava aracı saldırısı son anda engellendi. Saldırıyı İran destekl..
ABD'li diplomattan çarpıcı Türkiye itirafı
Gündem

ABD'li diplomattan çarpıcı Türkiye itirafı

Güney Kafkasya'daki gelişmeleri değerlendiren ABD'li diplomat Robert Cekuta, "Türkiye bölgede çok önemli bir aktör konumuna geldi" dedi...
Türbede skandal görüntüler çekmişti! Gözaltına alındı
Gündem

Türbede skandal görüntüler çekmişti! Gözaltına alındı

Adana'da Çoban Dede Türbesi'nde sosyal medya videosu çekerek paylaşan Hazar Ş. Mardin'in Midyat ilçesinde gözaltına alındı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay