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Spor Fatih Altaylı'dan Özil'e olay gönderme
Spor

Fatih Altaylı'dan Özil'e olay gönderme

Galatasaraylı Fatih Altaylı’dan Fenerbahçe’nin yeni transferi Mesut Özil’e "sahtekar" benzetmesi geldi.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 01:52:00 -
Fatih Altaylı'dan Özil'e olay gönderme

Fatih Altaylı, Süper Lig transfer gündemiyle birlikte Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bu transfer döneminde gerçekleşen İrfan Can Kahveciyarışını değerlendirdi.

Fenerbahçe'nin scout ekibi varsa kovsun. Galatasaray'ın Fenerbahçe adına şahane scout ekibi var. Ben şunu söyleyeyim. Galatasaray muhtemelen Fenerbahçe'ye fazladan para harcatmak istiyor. Fenerbahçe'nin limiti olmadan, bütçesi olmadan, borçları varken en anormal para harcayan kulüp haline gelmesi.

"Ali Koç öyle veya böyle bu transferleri yapıyor"

Ali Koç öyle veya böyle bu transferleri yapıyor. Ali Koç, Koç Grubu'ndan Acun Ilıcalı'nın televizyonuna 10 milyon dolar ekstra reklam verir. Acun da o parayı alıp transfer edilen bir futbolcuya açıktan verir. Ne olacak ki? Bunu engelleyen bir şey mi var? FFP, bütçeye aykırı bir şey yok. Fenerbahçe'de bu transfer potansiyeli var demiştim ve Galatasaray yönetimini eleştirdim.

"İrfan Can onurlu bir duruş sergiledi"

İrfan Can Kahveci'yi Emre Belözoğlu almadı. Para aldı. Fenerbahçe, Galatasaray'dan daha fazla para verdi. Kimse Emre Belözoğlu'nun kaşı gözü hatırı için gitmedi. İrfan Can Kahveci çok namuslu ve edepli olduğunu gösterdi ve çocukluğundan beri Fenerbahçeli olduğunu söylemedi. Babamın hayalini gerçekleştirdim dedi. Elbette Fenerbahçe için her zaman elinden geleni yapacaktır ama bazı sahtekarlar gibi hayallerimin, çocukluğumun kulübündeyim demedi. Fenerbahçe çok onurlu ve düzgün bir sporcu transfer etmiş. Hayırlı olsun. İrfan Can'a şapka çıkarıyorum ve sonsuz başarılar diliyorum. İnşallah çok başarılı olur. Böyle ahlaklı futbolcuların başarılı olması, ahlaksız futbolcuların başarılı olmasından daha iyi.

"Çocukluğumdan beri fenerbahçeliyim"

Mesut Özil, Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe için bir rüyaydı benim için bir hayaldi. İki taraf için de çok güzel oldu. Çok heyecanlıyım. Allah'ın izniyle sahada elimden geleni yapacağım. Ben Fenerbahçe'ye her zaman inandım. Çocukluğumdan beri Fenerbahçe taraftarıyım, buraya gelmeme neden olan herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.

 

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