Fatih Altaylı'dan olay iddia! AK Parti'nin kesinleşen tek adayını açıkladı

Gazeteci Fatih Altaylı, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in “Kendi adayımızı çıkaracağız" açıklamasının AK Parti ve Beştepe için bir müjde olduğunu iddia etti. Altaylı, AK Parti'nin kesinleşen tek büyükşehir belediye başkan adayının da eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu olduğunu yazdı.

İstanbul'da aday sayısı 3'e indirildi

Altaylı, özetle şunları kaydetti:

“AK Parti'de İstanbul adayı konusunda kafaların karışık olduğunu belirten Altaylı, şöyle devam etti: "Meral Akşener’in 'İstanbul’da aday çıkaracağız' açıklaması her ne kadar AK Parti’yi ve genel başkanını rahatlatıp, umutlandırsa da son anda her şey olabilir mantığı ile işi sıkı tutmaya devam ediyorlar ve görünen o ki, aday sayısını üçe indirmiş gibiler.

İlk sırada Sağlık Bakanı Koca var

Şu ana kadar öne çıkan isim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Koca’nın pandemi performansı, kimseyi dışlamayan tavrı, öne çıkan bir siyasetçi olmasına rağmen kamplaşmaya neden olan bir siyaset anlayışına sahip olmaması, muhaliflerle bile diyalog kurabilme yeteneği, bunu çok doğal bir biçimde yapıyor olması ve oluşturduğu iyi insan imajı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı favori aday yapıyor. Şu anda ilk sırada o var.

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İkinci sırada Karaismailoğlu geliyor

Onu takip eden isim ise eski Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu. 25 yıllık İBB tecrübesi, bakanlığı döneminde İstanbul’da metrolarla ve diğer ulaşım projeleri ile kendini göstermeye devam etmesi ve Cumhurbaşkanı’nın güveni ve tabii Trabzonlu olması Karaismailoğlu’nu da plase haline getiriyor.

Joker Kurum, başka ile de gidebilir

Bir diğer adayın da eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum olduğu zaten sır değil. Ancak Kurum joker olarak sadece İstanbul’a değil, başka illere hatta Ankara’ya bile düşünülüyor. İstanbul şansının giderek zayıfladığı aşikar.

Erdoğan şapkadan tavşan da çıkarabilir

Tabii Erdoğan’ın şapkadan tavşan çıkarma ihtimali her zaman var, o da ayrı. (…)”

Antalya adayı yüzde 99 Mevlüt Çavuşoğlu

AK Parti'nin adaylığı kesinleşen tek büyükşehir belediye başkan adayı olduğunu belirten Fatih Altaylı, "Şu anda AK Parti’nin belediye başkan aday adayları arasında yeri hemen hemen kesinleşmiş tek kişi var. Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Antalya’da aday yüzde 99 o olacak gibi." iddiasında bulundu.