Fatih Altaylı’dan olay AK Parti itirafı! O isim, İstanbul’u alır

Gazeteci Fatih Altaylı, yerel seçimlerde İstanbul'u kimin kazanabileceğini değerlendirdiği yazısında, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'ı örnek göstererek "CHP bu kafa ile devam ederse, Ergün Turan profilinde bir aday İstanbul’u alır gider" yorumunu yaptı.

Altaylı, "İstanbul’u kim kimle kazanır?" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul’a 'Kadir Topbaş profilinde' yani rakip siyasi görüşe karşı bayrak açmamış, kimseyi ötekileştirmemiş bir isim arıyorlar.

Akıllarına gelen ilk isim ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Gerçekten de pandemi dönemindeki tavrı, basın toplantılarından halka yansıyan yüzü ile Fahrettin Bey, İstanbul’u alabilecek profile uyuyor.

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Ancak AK Parti’nin elinde en az Fahrettin Koca kadar bu profile uygun bir isim daha var. Ergün Turan. Eski TOKİ Başkanı ve şimdinin Fatih Belediye Başkanı.

Belediye Başkanlığı sırasında hiçbir siyasi tartışmanın içine girmeyen, partisine bakmadan diğer başkanlarla uyumlu çalışabilen, CHP’li Avcılar Belediye Başkanı ile ortak iş yapabilen, Büyükşehir Belediye Başkanı ile düşmanlaşmayan, bir siyasetçi.

İş adamlığından geldiği TOKİ Başkanlığı’nda ise gerekli gördüğü zaman en 'kupon' araziyi bile yeşil alan yapmayı göze alan, Ataköy sahilindeki en güzel araziyi, beton bloklardan kurtarıp, nefes alma yeri olarak koruyan bir bürokrat.

(…) CHP bu kafa ile devam ederse, Ergün Turan profilinde bir aday İstanbul’u alır gider.

Biz de yerel seçimden sonra 'Bu Kılıçdaroğlu ile olmuyor' demeye devam ederiz.

O da 'Ne var canım, bir seçim kaybettik dünyanın sonu değil ya' diyerek koltuğunda oturmaya devam eder.”