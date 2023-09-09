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Siyaset Fatih Altaylı'dan Kemal Kılıçdaroğlu itirafı! 'Bu adam seçilseymiş...'
Siyaset

Fatih Altaylı'dan Kemal Kılıçdaroğlu itirafı! 'Bu adam seçilseymiş...'

Yeniakit Publisher
2023-09-09 00:59:00 - 2023-09-09 01:14:19

Habertürk'ten kovulduktan sonra kendi platformunda yayın yapmayı sürdüren Fatih Altaylı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu.

Kılıçdaroğlu'na daha önce hakarete varan ifadeler kullanan Altaylı, CHP Genel Başkanı'nı hedef aldı.

Kılıçdaroğlu'na, "Sorumsuz, bilgisiz, yeteneksiz, cahil" diyen Altaylı, şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu seçimi kazansaydı, CIA Direktörünü MİT'in başına, Rus Ajanı'nı İçişleri Bakanlığı'na atayabilirdi. Sonra da haberim yoktu derdi"

Kemal Kılıçdaroğlu başdanışman olarak atadığı Perinaz Mahpeyker Yaman'ın kendisine yönelik hakaretleri için, "Bilseydim atamazdım. O dönem çok yoğundum, araştırmaya fırsatım olmadı." demişti.

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