Fatih Altaylı’dan hadsiz sözler! “Kurban kesmeyin para verin”

Fatih Altaylı YouTube kanalında Allah'ın kesin hükmü olan kurban ibadeti hakkında hadsiz ifadeler kullandı.

"BÜYÜK BİR ZİYANLIK OLUYOR"

Altaylı "Kimse hayvanlara eziyet etmesin. Ben Kurban bayramında kurban kesmektense kurban parasını yardım olarak vermeyi tercih ediyorum. Bu bana daha insancıl geliyor. Her şeyden önce büyük bir ziyanlık oluyor, saçma sapan şeyler oluyor bu günlerde. Ben kurban parasından daha fazla hem de parasal olarak yardım etmeyi tercih ediyorum. Herkese de böyle yapmayı tavsiye ediyorum. herhalde aynı kapıya çıkıyordur." dedi.

ALLAH KATINDA O GÜN YAPILAN EN SEVİMLİ İBADET KURBAN KESMEK

Âişe (r.a.)’dan rivayet edildiğine göre, Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Ademoğlu kurban kesme gününde Allah katında kan akıtmaktan daha sevimli bir amel işlememiştir. O kurban, kıyamet günü boynuzları, kılları ve tırnaklarıyla gelecektir. Kurbanın kanı yere düşmeden önce Allah katında hemen kabul olunur. Bu sebeple kestiğiniz kurbanlardan dolayı sıkıntı değil gönlünüz hoş olsun.”