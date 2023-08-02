Fatih Altaylı'dan Ekrem İmamoğlu yorumu: Yazması önemli

Fatih Altaylı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "Türkiye için yeni bir siyaset" başlıklı yazısının yayımlandığı Oksijen gazetesinin sahibi Zafer Mutlu ile CHP'nin yakın ilişkisi olduğunu belirterek, "Üstelik İmamoğlu, Zafer Mutlu’nun gazetesini tercih ederek, CHP içinde Kılıçdaroğlu’na karşı gelişen hareketin, bazılarının propagandasını yaptığı gibi mezhepsel bir tavır olmadığının da altını çizmek istemiş gibi görünüyor. Görünen bir diğer gerçek ise artık Zafer Mutlu gibi bir hemşehrisinin bile Kılıçdaroğlu’nu terk ettiği" yorumunu yaptı.

Altaylı, "Kılıçdaroğlu oksijensiz de kalıyor" başlıklı yazısında, şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu döneminde, Zafer Mutlu’nun CHP içinde varlığı bilinen ve zaman zaman gücü abartılan bir etkisi var idi. Aday listelerinin belirlenmesinde, en azından bazı isimlerin CHP listelerine koyulmasında Mutlu’nun dahli olduğu parti içinde de, Doğan Grubu içinde de konuşulurdu.

Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylık sürecinde Kılıçdaroğlu’nu aday olmaya ikna eden, adaylığını destekleyenler arasında da Tuncay Özkan ve Enis Berberoğlu ile birlikte Zafer Mutlu’nun adı hep geçerdi.

Mutlu’nun, Kılıçdaroğlu ile 'hemşehri' olması da bu yakınlık içinde etkili görünürdü.

Anlayacağınız, Mutlu iyi bir yönetici olarak iktidar partisi ile arayı bozmadan, CHP’ye yakın olmayı başarmış ve muhalefet partisi içinde Kılıçdaroğlu ile yakın ilişkisi sayesinde etkili olmuştu.

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Her ne kadar parti içinde bazıları 'Yok canım o kadar da etkili değil' deseler de algı bu etkinin hayli yüksek olduğu idi.

İşte bu yüzden İmamoğlu’nun CHP’de Kılıçdaroğlu karşıtlığının en net sesi olarak Oksijen gazetesinde yer bulması ve benimle yaptığı sohbetten sonra medyadaki ilk somut hareketini Oksijen üzerinden gerçekleştirmesi önemlidir."