Fatih Altaylı’dan bomba "yeni kabine" kulisi! Böyle duyurdu

Fatih Altaylı, son 10 senede Tayyip Erdoğan kabinelerinde kimlerin yer aldığı kendisi için hiç önemli olmamasına rağmen, yarın açıklanacak kabineyi çok merak ettiğini belirtti. fatihaltayli.com.tr’deki yazısında bu merakının sebebini aktaran Altaylı, özetle şunları kaydetti:

“Açık söyleyeyim, son 10 senede Erdoğan kabinelerinde kimin olduğu benim için hiç önemli olmadı.

(…) Ama bugün kabineyi ben de çok merak ediyorum.

Adı geçenler arasında iktidarda güvendiğim tek tük isim de var ama yazmam. Yazarsam onlara zarar veririm.

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Merakım onların yer alıp almaması ile ilgili değil, merakımın nedeni bu kez hem kabine, hem de şekillenecek parti yönetimi aynı zamanda “Erdoğan sonrası” dönemin de habercisi olacak olması.

Bir anlamda “Halefini” bu kabine ve bu parti yönetimi gösterecek.”