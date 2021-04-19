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Siyaset Fatih Altaylı'dan, Ali Babacan'ı terleten 3. Havalimanı sorusu: Siz Kabinede'yken imzalanan ihalelere neden o zaman itiraz etmediniz?
Siyaset

Fatih Altaylı'dan, Ali Babacan'ı terleten 3. Havalimanı sorusu: Siz Kabinede'yken imzalanan ihalelere neden o zaman itiraz etmediniz?

Fatih Altaylı, Habertürk canlı yayınına katılan Ali Babacan'a, "Bugün itiraz ettiğiniz projelerin ihaleleri imzalanırken Kabine'deydiniz. O zaman neden itiraz etmediniz?" diye sordu. Altaylı'nın sorusu Babacan'a zor anlar yaşattı.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 22:33:00 - 2021-04-19 22:37:20

 Yeniakit.com.tr 

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Habertürk yayınında Fatih Altaylı'ya konuk oldu. Fatih Altaylı, Kanal İstanbul, 3. Havalimanı gibi büyük projeleri eleştiren Babacan'a, "Bu ihalelerin bir kısmında, özellikle en büyüklerinde, siz Kabine'deydiniz. Havalimanı ihalesinde de bildiğim kadarıyla Kabine'deydiniz. Bunlara o zaman neden bir itiranız ya da suç duyurunuz olmadı?" diye sordu.

Babacan neye uğradığını şaşırdı!

Fatih Altay'lı'nın bu sorusuna cevap veremeyen Babacan, önce Havalimanı ihalesi döneminde Kabine'de olmadığını iddia ederek, "Havalimanında sanmıyorum. O sonraki dönemdeydi sanırım. Çok emin değilim yani." diye karşılık verdi. Altaylı, Babacan'a, "Siz, Yap-İşlet-Devret projelerinin en büyüklerinde hazinedeydiniz." diye tekrar hatırlatmada bulundu. Fatih Altaylı, "Bir kısmında öyle." diyen Babacan'a, "Niye o zaman itiraz etmediniz?" sorusunu tekrar yöneltti. Önce, "Ben o zaman Kabine'de değildim sanırım." ifadesini kullanan Babacan, bu kez de "Biz neyin ne olduğunun farkına sonradan vardık. En yukarıdan sağlam bir iradenin ortaya konulması lazım." diyerek durumu toparlamaya çalıştı. Fatih Altaylı ise bu cevap üzerine, "İstifa edip tepki gösterebildiniz. Bu işi yargıya taşıyabilirdiniz." ifadelerini kullandı. Gittikçe zora düşen Babacan, "Biliyorsunuz benim ilk istifa mektubum 2009'da, ikinci istifa mektubum da 2011'deydi." iddialarını ortaya attı. Fatih Altaylı, Babacan'a son darbeyi şöyle vurdu: "Ama onların hepsi yalanlandı."

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Yorumlar

Yazık Faşist Altaylı nın önünde ezilen ali

Darbeci Fatih altaylı denen tipin karşısında şekilden şekile giriyor yazık ki ne yazık.
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Deli İbo

Bu Kılıçdaroğlu ile aynı yalaktan su içenler nedense çarkçıbaşı olmaya ne kadarda hem uyumlu, hemde hevesli imişler. 
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