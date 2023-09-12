Fatih Altaylı’dan Abdullah Gül’ü kızdıracak sözler… 'Onun oturduğu ev ve Cem Uzan...'

Abdullah Gül'ün bir parti kurarak onun başına geçeceği iddia ediliyordu. Fatih Altaylı isimli şahıs bu konu hakkında yorumlarda bulundu. Altaylı’nın yorumu Gül’ü kızdıracak cinstendi.

Altaylı şu ifadeleri kullandı:

Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Abdüllatif Şener! Ne oldu? Parti kurup çok oy alacaklardı. Kimseden bir şey alamadılar. AK Parti dediğin nesne bir kişi! Recep Tayyip Erdoğan'ın kişiliğinde vücut bulmuş bir parti. O yüzden bütün parti ayrılsın hepsi bir yere gitsin yine hiçbir şey olmaz.

ÇOK KONUŞULACAK ABDULLAH GÜL VE CEM UZAN ÇIKIŞI! 'ONUN OTURDUĞU EV...'

Abdullah Gül'ün bir parti kurma veya partinin başına geçme ihtimali olduğunu sanmıyorum. Geçse hiçbir şey olmayacağını kendisi de biliyor. Abdullah Gül'ün oturduğu evde oturan birisi parti falan kuramaz. Şunu demek istiyorum Abdullah Gül'ün oturduğu ev İstanbul'un en değerli evlerinden biri.

O evde daha önce Cem Uzan oturuyordu. Hayatında devlet memurluğu dışında bir iş yapmamış Abdullah Gül, o evde oturuyorsa ilk alındığında damadı üzerine kayıtlıysa ortada ilginç bir durum söz konusu.'

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