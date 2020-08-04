Fatih Altaylı Türkiye'nin sağlık sistemini hedef aldı!

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü yazısında tüm dünyanın gıptayla baktığı Türkiye’nin sağlık sistemini hedef aldı. Altaylı sözde çok güvendiği bir hekimle yaptığı görüşmeye yer verdi.

Koronavirüs vaka sayıları hakkında uyarıda bulunan Altaylı, hekimin kendisine, "Halkımız bu sorumsuzlukla davranmaya devam ederse 15 gün sonra İtalya’da, İspanya’da, Fransa’da gördüğümüz tablolarla karşılaşmaya başlarız" dediğini iddia etti.

"Daha bayram etkisini görmedik"

Altaylı'nın yazısının ilgili bölüm şöyle:

Çok güvendiğim bir hekimi aradım. İşin tam göbeğinde olan birini. Aldığım bilgileri aktardım.

“Bildiğin ne?” diye sordum doğal olarak.

“Bildiğim şudur. Nisan, Mayıs ve Haziran baskılarını çok rahat atlatan sağlık sistemimiz zorlanmaya başladı. Daha açık söylemek gerekirse şu anda sağlık sisteminin çökmesine ramak kaldı. Git dolaş bakalım hangi hastanede kaç yatak kaldı, kim hasta kabul edebiliyor bir bak.”

(...)

“Ve daha bayram etkisini görmedik. Halkımız bu sorumsuzlukla davranmaya devam ederse 15 gün sonra İtalya’da, İspanya’da, Fransa’da gördüğümüz tablolarla karşılaşmaya başlarız.”

"Şaka değil. İran gibi oluruz"

“Ölü sayılarında mı?”

“Kaç kaybımız olur bilemem. Ama hastane bahçelerinde yatanlar, yollarda devrilenler, evlerde ölüp birkaç gün sonra ulaşılabilenler. Bu olasılık giderek güçleniyor. Şaka değil. İran gibi oluruz (...)”